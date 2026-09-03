Xiaomi Pad 9 Pro Max tableti tanıtıldı

Xiaomi, yeni amiral gemisi cihazı Xiaomi Pad 9 Pro Max tabletinin ilk resmi detaylarını açıkladı. Tam tanıtım 7 Eylül için planlanmış olsa da, cihazın tasarımı ve temel teknik özellikleri şimdiden duyuruldu ve bu durum teknoloji meraklılarında büyük bir ilgi uyandırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni tablet ince ve tamamen metal bir gövdeyle üretilmiş olup tasarımı modern gereksinimleri tam olarak karşılamaktadır. Şirket, cihazı koyu şarap kırmızısı renginde tanıttı. İlginç olan ise, aynı rengin gelecekte çıkması beklenen iPhone 18 Pro akıllı telefonlarında da kullanılacağının tahmin edilmesidir. Ayrıca tablet için özel olarak uyumlu renkte bir klavye de tanıtıldı.

Benzersiz işlemci ve yüksek performans

Cihazın arka panelinde uzun bir kamera bloğu ve XRING logosu yer alıyor. Bu tabletin en önemli özelliği, içine yerleştirilen yeni amiral gemisi Xiaomi Xring O3 işlemcisi olarak kabul ediliyor. Üretici, bu işlemcinin AnTuTu testlerinde 5 milyon puanın üzerinde bir sonuç gösterme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor.

Söz konusu SoC, 10 çekirdekli bir CPU (6+4 şemasına göre) ile donatılmış olup maksimum frekansı 4,35 GHz'e ulaşmaktadır. Ayrıca cihaz, üçüncü nesil ray tracing teknolojisini destekleyen 16 çekirdekli G2-Ultra NX grafik çipi ile güçlendirilmiştir. Bu, oyunlarda ve ağır grafik uygulamalarında yüksek hız sağlar.

Büyük ekran ve dizüstü bilgisayara alternatif imkanlar

Xiaomi Pad 9 Pro Max, 13,3 inç diyagonal büyüklüğünde geniş bir ekranla donatılmıştır. Bu, kullanıcılara içeriği rahatça görüntüleme ve profesyonel görevleri yerine getirme konusunda geniş imkanlar sunar. Yeni cihazın, Xiaomi'nin HyperOS 4 işletim sistemi önceden yüklü olarak sunulacak ilk tablet olması bekleniyor.

Sistem, büyük ekranlarda verimli çalışmak için özel olarak optimize edilmiş olup tablet, çeşitli bilgisayar düzeyindeki uygulamaları desteklemektedir. Fiziksel klavye ile birlikte kullanıldığında Xiaomi, bu cihazı sadece bir eğlence aracı olarak değil, belirli iş süreçlerinde dizüstü bilgisayara layık bir alternatif olarak sunmaktadır.