Javohir Sindarov Hindistan'daki büyük turnuvada yer alacak

·11·Spor
Javohir Sindarov Hindistan'daki büyük turnuvada yer alacak

Özbek büyükusta Javohir Sindarov bir başka prestijli satranç turnuvasında kendini gösterme fırsatı bulacak. 5-13 Eylül tarihleri arasında Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenecek olan Tech Mahindra Global Chess League'in dördüncü sezonunda FYERS American Gambits takımının kadrosunda yer alacak.

Bu kez vatandaşımız takımın sıradan bir üyesi değil, aynı zamanda İkon — birinci masadaki ana satranç oyuncusu olarak sahaya çıkacak. Sindarov'un takım lideri olarak katılımı, turnuvaya olan ilgiyi daha da artırıyor.

Sindarov için yeni statü

Global Chess League'in 2026 sezonunda Sindarov, FYERS American Gambits'in İkon oyuncusu olarak belirlendi. Takım kadrosunda ayrıca Daniil Dubov, Nihal Sarin, Bibisara Assaubayeva, Sara Khadem ve Marc-Andria Maurizzi gibi satranç ustaları bulunuyor.

Javohir Sindarov için bu turnuva, birinci masada takım lideri olarak kendini kanıtlamak adına önemli bir fırsat olacak.

Global Chess League'in resmi verilerine göre, Özbek büyükusta şu anda dünya sıralamasında 4. sırada yer alıyor. GCL'deki önceki performansı sırasında 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet kaydetti.

Satranç yıldızları Bengaluru'da buluşuyor

Turnuvada Sindarov'un yanı sıra dünya satrancının önde gelen isimleri de yer alacak. Bunlar arasında:

  • Magnus Carlsen;

  • Viswanathan Anand;

  • Alireza Firouzja;

  • Ian Nepomniachtchi;

  • Daniil Dubov;

  • Nihal Sarin bulunuyor.

Carlsen turnuvaya geri dönerek Alpine APL Pipers takımında mücadele edecek. Takımı, 2025 sezonunun şampiyonu unvanına sahip.

Turnuva hangi formatta düzenlenecek?

2026 Global Chess League'de altı franchise takımı mücadele edecek. Ana aşamada takımlar çift devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek.

Bilgi

Gösterge

Turnuva

Tech Mahindra Global Chess League

Sezon

4. Sezon

Konum

Bengaluru, Hindistan

Tarihler

5-13 Eylül

Takımlar

6 takım

Sindarov'un takımı

FYERS American Gambits

Sindarov'un statüsü

İkon, birinci masa

Ödül havuzu

1 milyon dolar

Turnuvanın ilk aşaması 5-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. En iyi iki takım 13 Eylül'de şampiyonluk için finalde karşılaşacak. Toplam ödül havuzu 1 milyon ABD dolarıtutarındadır.

Bu turnuva Sindarov için neden önemli?

Javohir Sindarov için Bengaluru'daki turnuva sıradan bir kulüp turnuvası değil. Bu yıl satranç kariyerindeki en önemli dönemeçlerden birine yaklaşıyor.

Sindarov, 2026 Adaylar Turnuvası'nı kazanarak dünya şampiyonluğu için mücadele etme hakkı kazandı. Yıl sonunda, mevcut dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'e karşı dünya tacı için oynayacak. Reuters'a göre, her iki satranç oyuncusu da 20 yaşında ve bu, tarihteki en genç dünya şampiyonluğu maçlarından biri olacak.

Bu nedenle Global Chess League, ona üst düzey rakiplere karşı hazırlığını bir kez daha test etme imkanı sunuyor.

Şimdi tüm gözler Sindarov'da

Bengaluru'daki turnuvada Özbek büyükusta, birinci masada oynayarak takımın ana sonucu için büyük bir sorumluluk üstleniyor.

5 Eylül'de başlayacak olan Global Chess League'in, Sindarov için sadece bir takım zaferi değil, aynı zamanda dünya şampiyonluğu öncesindeki önemli satranç sınavlarından biri olması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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