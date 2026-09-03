Venüs'te yaşam arama görevi Neutron roketine bağlandı

·3·Teknoloji
Venüs'te yaşam arama görevi Neutron roketine bağlandı

Venüs gezegeninin gizemli bulutlarını araştırmayı amaçlayan tarihteki ilk özel bilimsel proje, beklenmedik teknik engellerle karşılaştı. ixbt.com'un haberine göre, Rocket Lab şirketi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim insanlarının iş birliğiyle hazırlanan Venus Life Finder görevi, şu anda tamamen yeni olan Neutron taşıyıcı roketinin hazırlık durumuna bağlı kalmış durumda. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu proje, Morning Star Missions to Venus programının ilk aşaması olup, temel amacı Venüs atmosferindeki organik molekülleri tespit etmektir. İlk planlara göre uzay aracının başka bir roketle fırlatılması öngörülmüştü, ancak daha sonra Rocket Lab onu kendi yeni Neutron taşıyıcısına aktarmaya karar verdi. Ancak roketin ilk uçuşunun 2024 yılına planlanmasına rağmen, tarihler birkaç kez ertelendi.

Bilimsel ekipmanlar ve hazırlık süreci

Roketle ilgili belirsizliklere rağmen, uzay aracının kendisi neredeyse hazır durumda. Şu anda özel sonda, Rocket Lab'in Long Beach'teki merkezinde saklanıyor. Uzmanlar orada geçiş modülü ve atmosferik aracın hermetik gövdesinin son montaj işlemlerini tamamladılar.

NASA da bu önemli projeye katkıda bulunarak HEEET adı verilen özel bir ısı kalkanı sağladı. Bu dokuma kompozit malzeme, Venüs atmosferine giriş sırasında 2500 dereceye kadar olan aşırı yüksek sıcaklıklara dayanma özelliğine sahiptir. Aracın ana bilimsel silahı ise MIT ekibi tarafından geliştirilen AFN otofloresan nefelometresi olacaktır.

Venüs bulutlarının gizemli dünyası

İniş sırasında AFN cihazı, Venüs bulutlarındaki özel aerosol parçacıklarını analiz ederek boyutlarını, şekillerini ve kimyasal bileşimlerini belirleyecektir. Temel amaç, potansiyel organik molekülleri bulmaktır. Modern astrobiyoloji bilimi, Venüs bulutlarını en ilginç nesnelerden biri olarak değerlendirmektedir.

Bilindiği üzere gezegenin katı yüzeyinde aşırı yüksek sıcaklık ve basınç hüküm sürmektedir, ancak atmosferin bazı katmanlarında koşullar oldukça daha yumuşaktır. Üstelik karmaşık laboratuvar deneyleri, kısa amino asit zincirlerinin (peptitler) aşırı asidik ortamlarda bile kararlılıklarını koruyarak karmaşık yapılar oluşturabildiğini göstermiştir.

Venus Life Finder, gelecekteki geniş kapsamlı araştırma serisinin sadece başlangıcıdır. Gelecekte bilim insanları, Venüs'e ORIGIN adlı lazer desorpsiyon kütle spektrometresi, küçük moleküler sensörler ve gezegende bir hafta boyunca çalışabilecek beş metre çapında bir hava balonu göndermeyi planlıyor. Böylece bilimsel ekipmanlar tamamen hazır olsa da, görevin kaderi artık sadece Neutron roketinin gökyüzüne yükselme tarihine bağlı kalmış durumda.

VenüsRocket LabNeutronUzayAstronomi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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