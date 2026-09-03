Fizikçiler karanlık madde parçacığı olabilecek gizemli bir sinyal kaydetti

·4·Teknoloji
Fizikçiler karanlık madde parçacığı olabilecek gizemli bir sinyal kaydetti

ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki yeraltı laboratuvarında bulunan LUX-Zamplin (LZ) deneyi, bilim dünyasında büyük ilgi uyandıran bir olayı kaydetti. Araştırmacılar henüz çok temkinli açıklamalar yapsa da, bilim insanları olası bir karanlık madde parçacığının ilk doğrudan izini bulmuş olabilirler. Bu haber, Ixbt.com tarafından duyuruldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu sonuç, 1 Eylül'de Japonya'nın Tendo kentinde düzenlenen TeV Particle Astrophysics konferansında resmen sunuldu. Kaydedilen sinyalin istatistiksel anlamlılığı 2,6 sigma seviyesinde. Bu, fizik dünyasında resmi bir keşif olarak ilan edilmesi gereken 5 sigma eşiğinin oldukça altında kalıyor.

Deneyin kendine has özellikleri

LZ dedektörü, Sanford Yeraltı Laboratuvarı'nda, yüzeyin tam 1,5 kilometre altında kuruludur. Bu devasa kaya kalınlığı, cihazı kozmik ışınlardan güvenilir bir şekilde korumaktadır. Dedektörün içinde ise 10 ton ultra saf sıvı ksenon bulunur ve parçacıklar çekirdeğiyle çarpıştığında küçük bir ışık parlaması oluşturur.

Araştırmacılar, Mart 2023'ten Nisan 2024'e kadar toplanan 220 günlük gözlem sonuçlarını derinlemesine analiz ettiler. Normal aramalar 50 kiloelektronvolt altındaki enerjilerle sınırlıyken, bu sefer aralık 270 keV'ye kadar genişletildi. Veri analizi sürecinde bilim insanları tüm yapay hataları elemeye çalıştılar ve sonuç olarak tek bir açıklanamayan sinyal tespit edildi.

WIMP parçacıkları ve gelecek planları

Tespit edilen çarpışma enerjisi 248 kiloelektronvolt olarak ölçüldü. Eğer bu sinyal gerçekten karanlık maddeye aitse, bilim insanlarının onlarca yıldır aradığı WIMP (Weakly Interacting Massive Particles) yani zayıf etkileşimli kütleli parçacıklardan bahsediliyor demektir.

Karanlık maddenin, evrendeki tüm galaksileri bir arada tutan ve evren kütlesinin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan gizemli bir madde olduğu bilinmektedir. Brown Üniversitesi'nden bilim insanı ve LZ iş birliği temsilcisi Rick Gaitskell'e göre, araştırmacılar bunun kesinlikle karanlık madde olduğunu iddia etmiyorlar, ancak bilim dünyasıyla paylaşmak istedikleri ilginç bir bulgu kaydedildi.

İtalya'daki Gran Sasso ve Çin'deki Jinping laboratuvarları dahil olmak üzere dünyanın diğer büyük bilim merkezlerindeki benzer deneyler henüz böyle bir sonuç vermemişti. Şu anda 250 bilim insanı ve mühendisi bir araya getiren LZ iş birliği çalışmalarına devam ediyor. Eğer gelecekte bu sinyal tekrar ederse, bunun son yılların en büyük bilimsel başarılarından biri olacağı şüphesizdir.

Karanlık MaddeFizikBilimsel KeşifTeknolojiUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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