Nvidia, Windows-PC pazarı için RTX Spark platformunu tanıttı

·3·Teknoloji
Nvidia, Windows-PC pazarı için RTX Spark platformunu tanıttı

Nvidia, Windows-PC'ler için tasarlanan yeni RTX Spark platformunu resmen duyurdu ve tüketici işlemcileri pazarına girmeye hazırlanıyor. Ixbt.com'un haberine göre, bu mimariyi temel alan ilk dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar Ekim 2026'da satışa sunulacak ve dünyanın önde gelen markalarının kendi cihazlarını tanıtması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni platformun arkasında Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI ve Microsoft gibi teknoloji devleri yer alıyor. Bu şirketler, Nvidia N1X SoC (çip üzerinde sistem) tabanlı farklı form faktörlerinde cihazları piyasaya sürmeyi planlıyor; bu da Windows ekosisteminde önemli değişikliklere yol açabilir.

N1X işlemcisinin teknik özellikleri

Nvidia N1X SoC, bünyesinde Arm tabanlı Grace işlemciyi, gelişmiş Blackwell RTX entegre grafik birimini ve yüksek hızlı birleşik belleği birleştiriyor. Sistem, iki ana konfigürasyonda sunulacak ve kullanıcılara geniş bir seçenek yelpazesi sağlayacak.

Üst segment model, 20 çekirdekli Grace işlemci ve 6144 CUDA çekirdeğine sahip Blackwell grafik işlemcisi ile donatılacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu rakam masaüstü GeForce RTX 5070 grafik kartının çekirdek sayısına eşittir. Bu modeldeki cihazların birleşik bellek kapasitesi 24 GB ile 128 GB arasında değişecek olup hem dizüstü hem de kompakt masaüstü bilgisayarlarda kullanılacaktır.

Daha küçük model ise 18 işlemci çekirdeği ve 5120 CUDA çekirdeğine sahip bir GPU ile gelecek. Bu değer, hesaplama birimi sayısı bakımından masaüstü RTX 5060 Ti modelinden bile daha üstündür. Bu versiyonun bellek kapasitesi 24 GB ile 32 GB arasında olup başlangıç aşamasında sadece dizüstü bilgisayarlar için tasarlanacaktır.

Oyun ve yapay zeka potansiyeli

Oyuncular için Nvidia, 1440p çözünürlükte, ray tracing ve DLSS teknolojileri kullanılarak saniyede 100 kare hız sunmayı vaat ediyor. Platform, NVIDIA'nın DLSS 5, DLSS 4.5 Ray Reconstruction ve Multi Frame Generation gibi en güncel ölçeklendirme ve kare oluşturma teknolojilerini tam olarak destekliyor.

Yapay zeka yeteneklerine de özel önem verilmiş. Birleşik bellek sayesinde 128 GB'lık en üst sistemler, 120 milyar parametreye kadar olan modelleri ve 1 milyon tokene kadar bağlam (context) ile çalışan yapay zeka ajanlarını yönetebiliyor. Ayrıca, tam NVIDIA AI yazılım yığını da destekleniyor.

İçerik üreticileri için 4:2:2 video donanım hızlandırması ile OptiX ve donanım tabanlı ray tracing yardımıyla 90 GB'a kadar olan 3D sahnelerle çalışma imkanı önemli bir avantaj olacak. Üreticiler, kalınlığı 14 milimetreden başlayan RTX Spark dizüstü bilgisayarları üretebilecek ve Nvidia, bir iş günü boyunca yeterli pil ömrünü garanti ediyor. Cihazların kesin fiyatları henüz açıklanmadı.

NvidiaRTX SparkİşlemciYapay ZekaDizüstü Bilgisayarlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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