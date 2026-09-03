Instagram hesabını korumak için nelere dikkat edilmelidir?

Instagram hesabı güvenliğini sağlamak için e-posta, parola ve iki faktörlü kimlik doğrulama gibi koruma araçlarının doğru kullanılması önemlidir.

Hesaba bağlı e-posta adresinin kontrol altında olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca, hesapta tanınmayan cihazlar veya oturumlar varsa, bunları kontrol etmek ve gereksiz olanları kapatmak tavsiye edilir.

Hesap sahibi, e-posta ve telefon numarasını kendi bilgileriyle güncellemeli, güçlü bir parola oluşturmalı ve iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmelidir. Bu, yabancı kişilerin hesaba erişim riskini azaltır.

Güvenlik ayarlarında hesaba giriş yapılan cihazları düzenli olarak kontrol etmek de önemlidir. Tanınmayan bir oturum tespit edilirse, oturumu kapatmak ve parolayı değiştirmek gerekir.

Ayrıca, Instagram hesabındaki verileri indirerek hesap faaliyetlerini incelemek mümkündür. Bu sayede hesaptaki değişiklikleri ve faaliyet geçmişini kontrol etmek kolaylaşır.