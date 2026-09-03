Vivo V80 Lite uluslararası versiyonu tanıtıldı: 10 000 mAh batarya ve IP69 koruması

·3·Teknoloji
Vivo V80 Lite uluslararası versiyonu tanıtıldı: 10 000 mAh batarya ve IP69 koruması

Ixbt.com'un haberine göre Vivo, yeni Vivo V80 Lite akıllı telefonunun uluslararası versiyonunu Malezya pazarında resmen tanıttı. Cihazın, daha önce Hindistan'da tanıtılan aynı isimli modelden önemli ölçüde farklı olduğu ve özellikle devasa bataryasıyla dikkat çektiği belirtiliyor. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Akıllı telefonun en temel özelliği, dördüncü nesil silikon-karbon teknolojisine sahip devasa 10 000 mAh kapasiteli bataryasıdır. Üretici, bu bataryanın tek bir tam şarjla 30 saat kesintisiz video izleme, 64 saate kadar konuşma veya 14 saat oyun oynama imkanı sunduğunu vurguluyor.

Teknik özellikler ve performans

Yeni uluslararası model, 6 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7300e işlemcisinden güç alıyor. Hatırlatmak gerekirse, Hindistan'da satışa sunulan versiyon 4 nm Dimensity 7360 Turbo çipiyle donatılmıştı. Ayrıca cihaz, 44 W hızlı kablolu şarj teknolojisini destekliyor.

Vivo mühendisleri sadece batarya kapasitesine değil, aynı zamanda dayanıklılığına da özel önem vermiş. Bataryanın aşırı düşük ve aşırı yüksek sıcaklık koşullarında bile kararlı ve güvenli bir şekilde çalışabildiği belirtiliyor.

Kamera yetenekleri ve gövde koruması

Fotoğrafçılık yetenekleri açısından da cihaz, sınıfı için iyi değerler sunuyor. Akıllı telefonun ana kamerası, 50 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX 852 sensörüne dayanıyor ve derinlik algılayan 2 MP sensörle destekleniyor. Ön kamera da 50 MP yüksek çözünürlüklü bir lensle donatılmış.

Gövde güvenliği de üst düzeyde tutulmuş olup, en katı IP69 standardına uygun olarak su ve toza karşı tam koruma sağlanmıştır. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı modern OriginOS 6 işletim sistemi kullanılıyor.

Piyasa fiyatlarına gelince, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip giriş seviyesi konfigürasyon yaklaşık 345 dolar (1399 Malezya Ringgiti) olarak belirlenmiş. Gelişmiş 8/256 GB versiyonu ise yaklaşık 470 dolar (1899 Ringgit) fiyat etiketiyle sunuluyor.

VivoVivo V80 LiteAkıllı TelefonAndroidTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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