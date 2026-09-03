Başakşehir Galatasaray'ı ağırlıyor — Shomurodov'un fenomen serisi

Türkiye Süper Ligi'nin 4. haftasında futbolseverleri kıran kırana bir İstanbul derbisi bekliyor. 4 Eylül günü saat 22:00'de Başakşehir, kendi sahasında son şampiyon Galatasaray'ı konuk ediyor. Özbekistanlı futbol tutkunları için bu karşılaşma iki kat daha önemli: Milli takımımızın yıldızları Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev'in formasını giydiği kulüp, Rus genç yetenek Aleksey Batrakov'un oynadığı lig devine karşı sahaya çıkacak.

Shomurodov'un durdurulamaz serisi: Osimhen, Salah ve Vlahovic ile yarış

Geçen sezon Süper Lig gol kralı olan 31 yaşındaki Eldor Shomurodov, yeni sezona da inanılmaz bir form grafiğiyle başladı:

Her maçta bir gol: Shomurodov, çıktığı üç maçın her birinde rakip fileleri havalandırarak yüzde 100'lük bir verimlilik sergiliyor;

Altın Ayakkabı için kıyasıya rekabet: Şu anda lig gol krallığı yarışında Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 5 golle lider durumda. 3'er golü bulunan Eldor Shomurodov, Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah ve Beşiktaş forveti Dusan Vlahovic onu takip ediyor;

Galatasaray'a gol atma tecrübesi: Özbek forvet, geçen sezon da Başakşehir sahasındaki maçta sarı-kırmızılıların kalesini havalandırmıştı ve bu sefer de taraftarlar ondan yeni bir gol bekliyor.

Takımların durumu: Nuri Şahin'in arayışları ve Okan Buruk'un hücum gücü

Ev sahibi ekip, yeni teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde sezona biraz istikrarsız başladı:

Başakşehir'de inişli çıkışlı grafik: Kocaelispor galibiyetinin (2-0) ardından takım Trabzonspor'a kaybetti (1-2) ve Kasımpaşa ile berabere kaldı (1-1). Ayrıca Konferans Ligi elemelerinde Finlandiya'nın Inter Turku kulübüne karşı alınan sonuçların (1-1, 0-2) ardından kulüp tüm dikkatini iç lige vermiş durumda ve taraftarlarının önünde kendini affettirmek istiyor;

Galatasaray'da istikrar ve Batrakov'un ilk maçı: Şampiyonlar Ligi lig aşamasında doğrudan mücadele edecek olan Okan Buruk'un öğrencileri, ligde Çorum ile berabere kalırken (2-2), Göztepe (3-2) ve Erzurumspor (4-0) karşısında farklı galibiyetler aldı. Eldor ve Abbosbek'i Rusya liginden yakından tanıyan Aleksey Batrakov da Göztepe maçında oyuna sonradan girerek başarılı bir başlangıç yaptı.

Rakamlar ne diyor? İkili rekabet istatistikleri

İki kulüp arasındaki rekabetin tarihi, konuk ekip lehine ciddi bir üstünlüğü gösteriyor:

Genel bilanço: Takımlar bugüne kadar 40 kez karşılaştı; 22 maçta Galatasaray, 9 maçta Başakşehir galip geldi, 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı;

Kötü 10 maçlık seri: Süper Lig'deki son 10 maçta Başakşehir, rakibini mağlup etmeyi başaramadı (8 mağlubiyet, 2 beraberlik);

İkili verimlilik: Son 10 maçta ortalama 2,6 gol atıldı (bunun 2,2'si Galatasaray'dan, sadece 0,4'ü Başakşehir'den geldi);

Ev sahibi avantajı: Başakşehir sahasındaki son 5 maçın 4'ünü şampiyonlar kazandı, 1 maç berabere bitti (ortalama 3,2 gol).

Uzmanlara göre Okan Buruk'un takımı favori olsa da, Galatasaray savunmasında açıklar mevcut. Bu durum, formda olan Eldor Shomurodov ve yaratıcı kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev'in rakip hatalarını değerlendirmesine olanak tanıyabilir.

Sizce Eldor Shomurodov gol serisini sürdürüp Galatasaray'a tekrar gol atabilecek mi? Başakşehir 10 maçlık galibiyetsiz seriye son verip son şampiyonu durdurabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın!