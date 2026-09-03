TCL P80 Ultra: İlk NXTPAPER OLED ekranlı ve bir aylık bekleme süreli akıllı telefon

TCL, mobil teknoloji pazarında önemli bir adım atarak NXTPAPER teknolojisini ilk kez OLED ekranla birleştiren yeni P80 serisi cihazlarını tanıttı. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcılara hem modern multimedya yeteneklerini hem de göz yormayan e-kitap modunu tek bir cihazda sunmasıyla dikkat çekiyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından haber veriliyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, serinin en gelişmiş modeli olan TCL P80 Ultra, 1,5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,83 inçlik bir ekranla donatıldı. Bu panelin tepe parlaklığı 3200 nit seviyesine ulaşırken, DCI-P3 renk gamını tamamen kapsıyor ve günlük kullanımda tam donanımlı modern bir OLED akıllı telefon olarak çalışıyor.

Max Ink modu ve pil kapasitesi

Cihazın en önemli özelliği, gövdedeki özel bir tuşla aktifleşen Max Ink modudur. Bu mod açıldığında ekran siyah-beyaz bir görünüme bürünerek kağıdı andırır ve arayüz gereksiz uygulama ve bildirimlerden arındırılarak akıllı telefonu bir e-kitaba dönüştürür.

TCL tarafından paylaşılan bilgilere göre, akıllı telefon 5800 mAh kapasiteli bir batarya ile destekleniyor. Bu batarya, normal kullanımda yedi güne kadar kesintisiz çalışma ve bekleme modunda bir aya kadar (26 gün) şarj koruma imkanı sunuyor. Ayrıca cihaz, 45 W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Teknik yetenekler ve yeni seri

P80 Ultra modeli, Dimensity 7400 Elite işlemci, 8 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı ile donatıldı. Ana kamera bloğu, üç kat optik zoom özelliğine sahip 50, 8 ve 50 megapiksellik sensörleri içeriyor. Performans ve görüntü kalitesi konusunda yüksek beklentileri karşılayan bu cihaz, modern kullanıcıların ihtiyaçlarına tam yanıt veriyor.

Şirket, tanıtım kapsamında P80 Pro ve standart P80 modellerini de sergiledi. Pro versiyonu, OLED ekranı ve temel özellikleri korusa da telefoto lensten yoksun bırakılmış. Baz model P80 ise NXTPAPER teknolojisi olmayan bir ekran ve 5000 mAh batarya ile geliyor.

Her üç akıllı telefon da Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor. P80 Ultra ve P80 Pro modelleri için dört büyük Android güncellemesi ve yedi yıllık güvenlik yaması desteği planlanıyor. Avrupa pazarında satışlar başlamış olup, fiyatlar P80 Ultra için 549 Euro, P80 Pro için 429 Euro ve standart P80 için 349 Euro'dan başlıyor.