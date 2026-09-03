Haghnazari'nin süper golü AGMK'ye Khorezm karşısında galibiyeti getirdi

·2·Spor
Haghnazari'nin süper golü AGMK'ye Khorezm karşısında galibiyeti getirdi

Özbekistan Süper Ligi20. hafta maçları Almaliq'te başladı. Ev sahibi AGMK, kendi sahasında Khorezm'i ağırladı ve 1-0'lık skorla çok değerli bir galibiyet elde etti. Maçın kaderini erken atılan tek bir şaheser gol belirledi.

Kötü seriye son veren Haghnazari ve Qosimov'un zaferi

Mirjalol Qosimov yönetimindeki Almaliq ekibi, son haftalarda yaşanan düşüşe son vermek amacıyla sahaya çıktı:

  • 15. dakikadaki belirleyici vuruş: Maçın kaderi, İranlı lejyoner Siyovash Haghnazari'nin attığı güzel golle belirlendi. 15. dakikada yaptığı isabetli vuruş, maç boyunca tek gol olarak kaldı;

  • 3 maçlık seri sona erdi: Bu başarıyla madenciler, üst üste 3 maçtır devam eden gol ve galibiyet hasretine nihayet son verdi;

  • Puan durumunda yükseliş: Önemli 3 puanı hanesine yazdıran AGMK, puanını 32'ye çıkararak lig tablosunda 5. sıraya yükseldi. Mağlup olan Khorezm ise 20 puanla tehlikeli bölgeye yakın bir konumda, 12. sırada kaldı.

Süper Lig. 20. hafta maç raporu:

  • AGMK — Khorezm — 1:0

  • 3 Eylül. Almaliq, AGMK Stadyumu

  • Gol: Siyovash Haghnazari (15).

  • AGMK: Hamidullo Abdunabiyev, Shahzod Toirov, Mirjamol Qosimov (Arihiro Sentoku, 84), Giorgi Papava, Dilshod Ahmadaliyev, Aziz Xolmurodov (Urosh Koyich, 74), Asad Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov (Hazrat Tursunqulov, 74), Ahmadullo Muqimjonov, Abror Karimov, Siyovash Haghnazari.

  • Khorezm: Umid Ergashev, Sardor Azimov (Umid Sultonov, 61), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 46), Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Sunnatulloh Hamidjonov (Maksim Shiryayev, 46), Matiya Rom, Aziz Pirmuhammadov, Ulug‘bek Hoshimov, Rustam Abduhamidov (Aziz Axrorov, 79), Rafael Sabino (Suhrob Izzatov, 61).

Sizce Mirjalol Qosimov'un takımı bu galibiyetten sonra istikrar yakalayıp ilk üç yarışına geri dönebilir mi? Khorezm ise ligde kalma görevini başarabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Özbekistan Süper LigiAGMKKhorezmSiyovash HaghnazariMirjalol Qosimov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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