NASA Ay'a yapılacak ilk inişler için yeni ve basitleştirilmiş bir uzay kıyafeti geliştiriyor

Ars Technica tarafından paylaşılan bilgilere göre NASA, Ay'a yapılacak ilk görevler için oldukça karmaşık ve ağır olan uzay kıyafetlerini basitleştirilmiş bir versiyonla değiştirmeye karar verdi. Artemis programını hızlandırmayı ve astronot güvenliğini sağlarken teknik zorlukları azaltmayı amaçlayan bu değişiklikler, şu anda uzay endüstrisinde önemli bir tartışma konusu haline geldi. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. NASA, Axiom Space ile iş birliği içinde gelecekteki Ay kıyafetinin özel bir versiyonu olan Sortie Suit'in geliştirilmesine başladı. Ajansın iç toplantısında duyurulan bu yaklaşımın, 2028 yılına kadar Ay'ın güney kutbuna insan indirme hedeflerini hızlandırması bekleniyor. Sortie Suit'in, ilk insanlı inişlerde SpaceX ve Blue Origin ay araçlarıyla kullanılması planlanıyor.

Basitleştirilmiş yaklaşıma geçişin nedenleri

Temel görevler olarak kıyafet ağırlığının azaltılması, karmaşıklığın düşürülmesi ve cihaz ile iniş modülü arasındaki etkileşimin kolaylaştırılması belirlendi. Bu karar, Artemis programının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilme sürecinin bir parçası haline geldi. Projenin orijinal takvimin gerisinde kalması nedeniyle süreci hızlandırma önlemleri alınıyor.

Axiom Space ile yapılan sözleşmeler kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor. Havacılık ve Uzay Güvenliği Danışma Paneli'nde konuşan eski astronot Charlie Precourt, NASA temsilcilerinin Axiom uzmanlarıyla haftada altı gün bir araya geldiğini ve toplantıların çoğunu yüz yüze gerçekleştirdiklerini belirtti. Ona göre gereksinimler, en yakın görevlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanıyor ve sertifikasyon süreci kısaltılıyor.

Çok katı gereksinimler ve sonuçları

Başlangıç aşamasında NASA tarafından belirlenen gereksinimlerin çok katı olmasının gecikmelere yol açtığı tahmin ediliyor. Özellikle kıyafetin altı buçuk günlük bir görev süresince Ay yüzeyine altı kez çıkışı desteklemesi, 210 günlük depolamadan sonra bile kullanılabilir durumda kalması ve aşırı soğuk ile sürekli gölgede kalan bölgelerde çalışabilmesi gerekiyordu. Bu durum, çok sayıda koruyucu katmana sahip karmaşık bir yapıya neden oldu.

Sonuç olarak kıyafet beklenenden daha ağır hale geldi, üretimi zorlaştı ve astronotların hareket kabiliyeti kısıtlandı. NASA artık ilk görevler için yeterli olan daha az karmaşık bir versiyondan başlayarak, onu kademeli olarak geliştirmeyi hedefliyor. Bu pratik deneyim, gelecekteki modifikasyonlar için yeni teknolojilerin uygulanmasına olanak tanıyacak.

Natijada skafandr kutilganidan ogʻirroq boʻlib, uning ishlab chiqarilishi murakkablashdi va astronavtlarning harakatchanligi cheklandi. Endilikda NASA birinchi missiyalar uchun yetarli boʻlgan kamroq murakkab versiyadan boshlab, uni bosqichma-bosqich takomillashtirish yoʻlidan bormoqda. Bunday amaliy tajriba kelgusidagi modifikatsiyalar uchun yangi texnologiyalarni tatbiq etish imkonini beradi.