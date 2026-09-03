Sindarov, Gukesh'in duygularını beklenmedik bir şekilde değerlendirdi

Varşova'daki turnuvada Javohir Sindarov karşısında kazandığı zafer sonrası Gukesh Dommaraju'nun coşkulu tepkisi satranç dünyasında dikkat çekmişti. Hintli büyükusta, zaferden sonra duygularını gizlemeyerek hislerini açıkça sergiledi.

Aradan zaman geçtikten sonra Javohir'e rakibinin bu tavrı hakkındaki düşünceleri soruldu. Özbekistanlı satranç oyuncusu ise Gukesh'in hareketlerini eleştirmek yerine, onun olası psikolojik durumunu anlamaya çalıştı.

Sindarov, Gukesh'in durumunu nasıl yorumladı?

Javohir'e göre, güçlü bir satranç oyuncusu için başarısız turnuvalardan sonra dış baskı ve eleştiriler önemli ölçüde artabilir.

«Gukesh başarısız bir turnuva geçirdiğinde, herkes onun satrancı hakkında farklı şeyler söylemeye başlıyor. Belki de şampiyonluk maçı öncesinde kendine olan güvenini hissetmek için buna çok ihtiyacı vardı».

Sindarov böylece rakibinin zafer sonrası güçlü duygularını kendine has bir psikolojik tepki olarak değerlendirdi.

«Ben de zihinsel olarak çok iyi hazırlandım»

Javohir, kendisinin de bu tür büyük müsabakalara psikolojik açıdan hazır olduğunu vurguladı.

Bu, özellikle üst düzey satrançta önemli bir faktördür. Çünkü büyükustalar arasındaki mücadele sadece tahtadaki kombinasyonları değil, aynı zamanda baskı, güven ve duygusal istikrarı da gerektirir.

Sindarov, rakiplerinin zafer veya mağlubiyet sonrası tepkilerine çocukluğundan beri alışkın olduğunu belirtti.

Nodirbek ile çocukluk rekabeti

Javohir bu konuda Nodirbek ile geçen çocukluk yıllarını da hatırladı.

«Ben rakiplerin her zaman böyle yaptığı turnuvalarda büyüdüm. Çocukluğumuzda Nodirbek ile çok fazla oynadık».

Sindarov'un söylediğine göre, Özbekistan şampiyonalarındaki rekabetlerinde zafer ve mağlubiyete verilen tepkiler her zaman coşkulu olmuştur.

«O kaybettiğinde ben kutlardım, ben kaybettiğimde o sevinirdi. Bu yüzden bu benim için tamamen doğal bir durum».

Sindarov neden bu durumu normal bir olay olarak görüyor?

Javohir'in cevabından anlaşıldığı üzere, o Gukesh'in zafer sonrası duygularını kişisel bir hakaret veya saygısızlık olarak kabul etmedi.

Aksine, Özbek satranç oyuncusu böyle bir tepkiyi rekabetin doğal bir parçası olarak görüyor. Onun için çocukluktan itibaren şekillenen spor ortamında rakibin zaferden sevinmesi veya mağlubiyet sonrası tepkisi normal bir durum olmuştur.

En önemlisi — satranç tahtasındaki cevap

Sindarov'un yaklaşımı profesyonel spordaki önemli bir yönü de gösteriyor: güçlü rakipler arasındaki keskin rekabet, kişisel ilişkilerden ayrı tutulabilir.

Varşova'daki partide Gukesh kazandı ve bunu büyük duygularla kutladı. Javohir ise rakibinin bu durumunu anlayışla karşıladı.

Böylece, satranç oyuncuları arasındaki rekabetin bir başka yönü — tahtada sert mücadele, dışında ise rakibin duygularını anlamak olduğunu Sindarov'un cevabı açıkça gösterdi.