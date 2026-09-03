Mourinho, La Liga hakkındaki eleştirilere yanıt verdi: «Burası Fransa veya Almanya değil!»

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, İspanya Ligi'nin (La Liga) seviyesinin düştüğü ve orada kazanmanın kolaylaştığı yönündeki görüşleri kesin bir dille reddetti. Portekizli teknik adam, 2010-2013 yılları arasında görev yaptığı dönem ile mevcut durumu kıyaslayarak İspanya'da rekabetin hala çok güçlü olduğunu vurguladı.

Sıradaki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında "Özel Biri" düşüncelerini açıkça dile getirdi:

«La Liga'nın seviyesinin düştüğünü, galibiyet almanın kolaylaştığını söylemek doğru mu? Hayır, kesinlikle öyle değil», dedi Mourinho.

Mourinho, dev kulüplerin dışındaki takımların da gücünü kabul etti. Ona göre İspanya'da çok sayıda güçlü kulüp bulunuyor. Teknik adam somut örnekler olarak Barcelona, Atlético, Villarreal ve yarınki rakipleri Real Betis'i işaret etti.

Mourinho ayrıca La Liga'yı diğer üst düzey liglerle kıyasladı: «La Liga çok zorlu bir lig. Almanya ve Fransa'da takımlar sezon başlamadan ligi kimin kazanacağını tahmin edebiliyor. İspanya'da ise durum böyle değil», diye vurguladı Portekizli teknik direktör.

Hatırlatalım, yarın, 4 Eylül günü Real Madrid kendi sahasında tam da Real Betis'e karşı çok önemli bir maça çıkacak. Teknik direktör gazetecilere dönerek: «Yarın Real Betis'in ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz», diyerek uyarıda bulundu.

Sizce José Mourinho'nun düşüncelerinde haklılık payı var mı? Gerçekten La Liga'nın seviyesi Almanya ve Fransa liglerinden daha yüksek ve tahmin edilemez mi? Yaklaşan Real Madrid - Real Betis karşılaşmasından nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!