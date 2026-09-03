Carlo Ancelotti, Jose Mourinho ile ilişkisini açıkladı

·5·Spor
Carlo Ancelotti, Jose Mourinho ile ilişkisini açıkladı

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü ve Real Madrid'in eski hocası Carlo Ancelotti, bugün 3 Eylül'de 'kraliyet kulübü'nün Valdebebas'taki tesislerine sürpriz bir ziyarette bulundu. Madrid ekibiyle dünya futbolunun zirvesine ulaşan deneyimli İtalyan teknik adam, 'Los Blancos'un mevcut teknik direktörü Jose Mourinho ile olan uzun yıllara dayanan dostluğu ve onun Madrid'deki yeni görevi hakkında konuşarak meslektaşına övgü dolu sözler sarf etti.

«Jose büyük bir teknik direktör»: Ancelotti'den dostane açıklama

Madrid'deki buluşma ve takımla hasret gidermenin ardından Ancelotti, iki büyük teknik direktör arasındaki ilişkiye dair sorulara açık ve samimi yanıtlar verdi:

  • Uzun yıllara dayanan sağlam dostluk: «Mourinho ile ilişkilerim mi? Uzun yıllardır çok iyi bir ilişkimiz var. Aramızda düzenli ve sıcak bir iletişim var, sık sık fikir alışverişinde bulunuyor ve mesajlaşıyoruz», dedi Ancelotti;

  • Real Madrid'deki yeni fırsattan duyulan memnuniyet: «Onun burada, tam olarak Real Madrid'de olmasından, kendisini çok iyi tanıyan ve değer veren bu büyük kulüpte tekrar çalışma fırsatı bulmasından dolayı içtenlikle mutluyum»;

  • Büyük başarılara olan inanç: «Burada gerçekten büyük işler başaracağını düşünüyorum. Jose, gerçekten çok büyük bir teknik direktör», diyerek Portekizli meslektaşının potansiyelini yüksek değerlendirdi İtalyan uzman.

Madrid tarihini yazan iki efsane: Dönemlerin değişimi

Hatırlatmak gerekirse, Carlo Ancelotti Real Madrid tarihindeki en başarılı teknik direktörlerden biri olarak kabul edilir. Kulübü iki dönem boyunca — 2013-2015 ve 2021-2025 yılları arasında dört sezondan fazla yöneterek, Şampiyonlar Ligi'nde bir dizi parlak zafer kazandırmıştır.

Haziran 2026'da takımın başına geçen Jose Mourinho ise 'Los Blancos' ile yeni kupalar kazanmak için kolları sıvadı. Ancelotti'nin bu ziyareti ve açık takdiri, iki güçlü teknik adam arasında herhangi bir rekabet değil, aksine yüksek bir mesleki saygı ve samimi bir dayanışma olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Jose Mourinho yönetimindeki yenilenen Real Madrid, Carlo Ancelotti dönemindeki büyük zaferleri tekrarlayabilir mi? Dünya futbolundaki bu iki büyük ustanın birbirine duyduğu yüksek saygı ve dostluğu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!

Real MadridCarlo AncelottiJose MourinhoLa LigaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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