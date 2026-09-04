Nokia, sıradan kullanıcılar için akıllı telefon pazarından çekilebilir

·1·Teknoloji
Nokia, sıradan kullanıcılar için akıllı telefon pazarından çekilebilir

Efsanevi Nokia markasının, kitle mobil cihaz pazarındaki faaliyetlerinden tamamen vazgeçmesi ve yalnızca kurumsal müşteri segmentine odaklanması bekleniyor. ixbt.com'un haberine göre şirket, artık sıradan tüketicilere yönelik akıllı telefon üretimine devam etmeyi planlamıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şimdilik bu bilgiler resmi olarak doğrulanmamış olsa da, içeriden gelen bilgiler Nokia'nın stratejisinde ciddi değişiklikler yaşandığını gösteriyor. Daha önce HMD şirketinin yeni akıllı telefonları ve tuşlu telefonları hakkında kesin bilgiler paylaşan smashx_60 takma adlı ünlü içeriden öğrenen kişiye göre, efsanevi marka farklı bir yön belirliyor.

Kurumsal segment ve yeni yönelimler

Kitle pazarından çekilmek, Nokia'nın iş modelini kökten değiştirdiği anlamına geliyor. Marka, gelecekte sıradan alıcılarla rekabet etmek yerine, yalnızca iş ve kurumsal müşterilere yönelik özel cihazlar üretmeye odaklanacak.

Şirket, son yıllarda odağını tamamen farklı alanlara kaydırıyor. Özellikle ağ altyapısı, mobil iletişim ağları, bulut teknolojileri ve AI alanları Nokia için öncelikli görevler haline geldi.

Geleceğin teknolojileri ve 6G beklentileri

Pazar trendlerini yakından takip eden Nokia yönetimi, günümüzde geleceğin iletişim standartlarını geliştirmeye özel önem veriyor. Özellikle yeni nesil iletişim ağları ve 6G teknolojilerinin geliştirilmesi, şirketin temel öncelikli hedeflerinden biridir.

Böylece, mobil cihazlar tarihinde silinmez bir iz bırakan Nokia markasının, kitle akıllı telefon dönemini sonlandırarak yüksek teknolojili ağ altyapısı ve kurumsal hizmetler yolunda ilerleyeceği netleşiyor.

NokiaAkıllı TelefonlarTeknolojilerKurumsal İşMobil İletişim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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