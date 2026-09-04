Kylian Mbappe, Chelsea'nin transfer planlarında nasıl bir rol oynadı?

·1·Spor
Kylian Mbappe, Chelsea'nin transfer planlarında nasıl bir rol oynadı?

Yaz transfer dönemi sırasında futbol dünyasını sarsan ilginç detaylar gün yüzüne çıktı. Foot Mercato'nun haberine göre, Real Madrid forveti Kylian Mbappe, beklenmedik bir şekilde Londra ekibi Chelsea'nin merkez orta saha arayışında danışmanlık rolü üstlendi. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala İngiliz kulübü, yıldızı Enzo Fernandez'in ayrılığına hazırlanıyordu. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre, Chelsea yönetimi ve teknik heyeti, İtalya'nın Roma kulübünde forma giyen orta saha oyuncusu Manu Kone'nin transferine ilgi gösterdi. Londra temsilcisi, oyuncuyu kadrosuna katmadan önce profesyonel nitelikleri ve karakteri hakkında net bilgi almayı hedefledi. Bu nedenle, Fransa Milli Takımı'nda Kone ile birlikte oynayan Kylian Mbappe'ye danışıldı.

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı olan Kylian Mbappe, vatandaşı hakkında olumlu referans vererek onu Premier Lig'in yoğun temposuna ayak uydurabilecek üst düzey bir yetenek olarak tanımladı. Real Madrid yıldızının bu yüksek övgüsü, Chelsea yönetiminin kesin karar almasını sağladı ve kulüp hemen harekete geçti.

Transferin son dakikada suya düşmesi

Kulüpler arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı ve Chelsea, oyuncu için 70 milyon Euro (60 milyon Sterlin) ödemeyi kabul etti. Bu rakam, oyuncunun gerçek piyasa değerinin oldukça üzerindeydi. Ayrıca Londra kulübü, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kişisel şartlar konusunda da anlaşmaya varmıştı.

Ancak transfer döneminin son gününde beklenmedik bir engel çıktı. Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini, bu transfere kesin bir dille karşı çıkarak anlaşmayı durdurdu. Sonuç olarak oyuncunun Londra'ya transferi gerçekleşmedi. Bununla birlikte, Monaco'dan Lamine Camara transferinin de başarısız olması, Chelsea'nin orta sahadaki seçeneklerini kısıtladı.

Enzo Fernandez'in ayrılığı ve kadro sorunları

Manu Kone transferinin gerçekleşmemesi üzerine, Enzo Fernandez'in 125 milyon Sterlinlik rekor bir bedelle Manchester City'ye transferi resmileştirildi. Transferin ardından açıklamalarda bulunan Arjantinli orta saha oyuncusu, yeni takımındaki yüksek rekabetten ve gelişim fırsatlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Chelsea ise sezona iyi başlamasına rağmen merkez orta sahadaki kadro derinliği sorunuyla karşı karşıya. Romeo Lavia'nın sakatlıkları ve Moises Caicedo'nun iyileşme süreci teknik direktör için baş ağrısı yaratıyor. Önlerinde ise son şampiyon Arsenal'e karşı oynanacak kritik bir maç var.

Kylian MbappeChelseaManu KoneTransferlerPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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