Anker, iPhone ve diğer cihazlar için akıllı şarj cihazını tanıttı

Ixbt.com'a göre, popüler aksesuar üreticisi Anker, Çin pazarında kompakt ve gelişmiş özelliklere sahip yeni 45W Smart+ Charger şarj cihazını tanıttı. Yaklaşık 22 dolar veya 149 yuan fiyat etiketiyle sunulan bu adaptör, küçük boyutları ve gelişmiş teknolojik yeteneklerinin yanı sıra modern kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılama hedefiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni GaN adaptör sadece 34 × 35,5 × 40 milimetre boyutlarında olup ağırlığı sadece 75 gramdır. Buna rağmen, kompakt gövdesinde küçük bir renkli ekran yer almaktadır; bu ekran, kullanıcıya mevcut şarj gücü, pil doluluk oranı, bağlı cihaz hakkındaki bilgiler ve şarj sürecinin ilerleyişini gerçek zamanlı olarak takip etme imkanı sunar.

Akıllı ekran ve arayüz özellikleri

Bu cihazın ekranı, kullanımda ek kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır. Özellikle, ekran arayüzünü 180 derece döndürme imkanı mevcuttur, bu da şarj cihazının herhangi bir konumdaki prize rahatça bağlanmasını sağlar. Ayrıca kullanıcı, kendi tercihine göre ekranın bir veya beş dakika sonra otomatik olarak kapanmasını ayarlayabilir.

Cihazın temel teknik özelliklerinden biri, Apple AVS protokolünü desteklemesi ve iPhone 15, 16 ile gelecekteki 17 serisi akıllı telefonları otomatik olarak tanımasıdır. Adaptör, bağlı cihazın türüne göre özel bir şarj eğrisini bağımsız olarak seçer, bu da pil ömrünü korumaya yardımcı olur.

Güvenlik ve modern teknolojiler

Üreticinin belirttiğine göre, adaptörün yazılımı Anker uygulaması aracılığıyla güncellenebilir. Bu, gelecekte yeni cihazlar piyasaya çıktığında destek işlevini eklemeyi mümkün kılar. Ayrıca, cihazda bulunan fiziksel düğme, hızlı şarj modundan pil koruma moduna kolayca geçiş yapmayı sağlar; bu özellik özellikle gece akıllı telefonu uzun süre şarjda bırakırken çok işe yarar.

USB-C portu üzerinden sağlanan maksimum 45 Watt güç; 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A ve 20 V/2,25 A profillerini destekler. Bu değerler, adaptörün sadece iPhone akıllı telefonlarını değil, aynı zamanda iPad, MacBook Air, Android cihazları ve Nintendo Switch ile Steam Deck gibi taşınabilir oyun konsollarını da başarıyla şarj etmesini sağlar.

Cihazın güvenli çalışmasını sağlamak için sıcaklığı sürekli kontrol eden ActiveShield 5.0 soğutma sistemi sorumludur. Ayrıca, kompakt ve kolay saklama için tasarlanmış katlanabilir fiş, 90 ve 180 derecelik konumlarda sağlam bir şekilde sabitlenir.