Anker, iPhone ve diğer cihazlar için akıllı şarj cihazını tanıttı

·5·Teknoloji
Anker, iPhone ve diğer cihazlar için akıllı şarj cihazını tanıttı

Ixbt.com'a göre, popüler aksesuar üreticisi Anker, Çin pazarında kompakt ve gelişmiş özelliklere sahip yeni 45W Smart+ Charger şarj cihazını tanıttı. Yaklaşık 22 dolar veya 149 yuan fiyat etiketiyle sunulan bu adaptör, küçük boyutları ve gelişmiş teknolojik yeteneklerinin yanı sıra modern kullanıcıların ihtiyaçlarını tam olarak karşılama hedefiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni GaN adaptör sadece 34 × 35,5 × 40 milimetre boyutlarında olup ağırlığı sadece 75 gramdır. Buna rağmen, kompakt gövdesinde küçük bir renkli ekran yer almaktadır; bu ekran, kullanıcıya mevcut şarj gücü, pil doluluk oranı, bağlı cihaz hakkındaki bilgiler ve şarj sürecinin ilerleyişini gerçek zamanlı olarak takip etme imkanı sunar.

Akıllı ekran ve arayüz özellikleri

Bu cihazın ekranı, kullanımda ek kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır. Özellikle, ekran arayüzünü 180 derece döndürme imkanı mevcuttur, bu da şarj cihazının herhangi bir konumdaki prize rahatça bağlanmasını sağlar. Ayrıca kullanıcı, kendi tercihine göre ekranın bir veya beş dakika sonra otomatik olarak kapanmasını ayarlayabilir.

Cihazın temel teknik özelliklerinden biri, Apple AVS protokolünü desteklemesi ve iPhone 15, 16 ile gelecekteki 17 serisi akıllı telefonları otomatik olarak tanımasıdır. Adaptör, bağlı cihazın türüne göre özel bir şarj eğrisini bağımsız olarak seçer, bu da pil ömrünü korumaya yardımcı olur.

Güvenlik ve modern teknolojiler

Üreticinin belirttiğine göre, adaptörün yazılımı Anker uygulaması aracılığıyla güncellenebilir. Bu, gelecekte yeni cihazlar piyasaya çıktığında destek işlevini eklemeyi mümkün kılar. Ayrıca, cihazda bulunan fiziksel düğme, hızlı şarj modundan pil koruma moduna kolayca geçiş yapmayı sağlar; bu özellik özellikle gece akıllı telefonu uzun süre şarjda bırakırken çok işe yarar.

USB-C portu üzerinden sağlanan maksimum 45 Watt güç; 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A ve 20 V/2,25 A profillerini destekler. Bu değerler, adaptörün sadece iPhone akıllı telefonlarını değil, aynı zamanda iPad, MacBook Air, Android cihazları ve Nintendo Switch ile Steam Deck gibi taşınabilir oyun konsollarını da başarıyla şarj etmesini sağlar.

Cihazın güvenli çalışmasını sağlamak için sıcaklığı sürekli kontrol eden ActiveShield 5.0 soğutma sistemi sorumludur. Ayrıca, kompakt ve kolay saklama için tasarlanmış katlanabilir fiş, 90 ve 180 derecelik konumlarda sağlam bir şekilde sabitlenir.

AnkerGadgetAkıllı TelefonlarTeknolojiHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi, Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosunu tanıttıXiaomi, Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosunu tanıttıBugün, 10:53Xiaomi Band 11 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve HyperOS 4Xiaomi Band 11 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve HyperOS 4Bugün, 10:26Lenovo on milimetre kalınlığında dizüstü bilgisayar konseptini tanıttıLenovo on milimetre kalınlığında dizüstü bilgisayar konseptini tanıttıBugün, 09:54Güney Koreya'da dünyanın en verimli perovskit güneş hücresi geliştirildiGüney Koreya'da dünyanın en verimli perovskit güneş hücresi geliştirildiBugün, 00:55Nvidia, Windows-PC pazarı için RTX Spark platformunu tanıttıNvidia, Windows-PC pazarı için RTX Spark platformunu tanıttıDün, 23:50Instagram hesabını korumak için nelere dikkat edilmelidir?Instagram hesabını korumak için nelere dikkat edilmelidir?Dün, 22:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti