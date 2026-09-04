Nepal'deki sel felaketinin maliyeti 2,56 milyar dolara ulaştı: Felaketin detayları

Nepal'in kuzeyinde meydana gelen yıkıcı sel ve şiddetli taşkınlar, ülke tarihindeki en büyük felaketlerden birine yol açtı. Çin sınırındaki dağlık bölgede devasa bir buzul kütlesinin kopması sonucu nehirlerin taşmasıyla yüzlerce yerleşim yeri, stratejik yollar ve hidroelektrik santralleri sular altında kaldı. Felaketin yol açtığı toplam ekonomik zarar en az 2,56 milyar ABD doları (yaklaşık 387,5 milyar Nepal Rupisi) seviyesinde. Bu bilgiler, Reuters ajansının Nepal Doğal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Ulusal Kurumu Başkanı Dharma Raj Upreti'nin resmi açıklamalarına dayandırıldı.

İnsani kayıplar ve tünellerdeki arama kurtarma çalışmaları

Felaketin boyutu, kurtarma ekiplerini ve yerel halkı zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı:

1.250'den fazla can kaybı: Son resmi raporlara göre, çamur ve kaya yığınlarının altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı 1.250'yi aştı;

4.200'den fazla kayıp: Binlerce kişinin akıbeti hala bilinmiyor. Kurtarma ekipleri, sular altında kalan bölgelerde aralıksız arama çalışmalarını sürdürüyor;

HES tünellerindeki trajedi: Sular altında kalan hidroelektrik santrallerinin yer altı tünellerinde mahsur kalan yüzlerce işçiyi kurtarmak için son derece tehlikeli ve karmaşık bir operasyon devam ediyor.

Felaket nasıl başladı? Sınırda buzul kopması ve nehir taşkınları

Felaket, zincirleme doğal süreçler sonucunda meydana geldi:

26 Ağustos darbesi: Çin sınırındaki yüksek dağlık bölgede büyük bir buzul kütlesi koparak şiddetli heyelanları tetikledi;

Nehir yataklarının bozulması: Devasa su, çamur ve kaya akıntısı Bhote-Koshi ve Trishuli nehirlerine karışarak barajları yıktı ve kıyı şeridindeki tüm altyapıyı yerle bir etti.

20 bin konut ve altyapı hasarı: İyileştirme maliyetleri

Maddi ve manevi kayıpların boyutu, Nepal ekonomisi için büyük bir darbe oldu:

Yıkılan konutlar: Bölgelerde yaklaşık 20.000 konutun yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunların en az 7.500'ü tamamen yıkılarak yerle bir oldu;

Ulaşım ve enerji çöküşü: Onlarca köprü, karayolu ve yüksek gerilim hattı kullanılamaz hale geldi;

İlk acil durum aşaması: Dharma Raj Upreti, ilk dört aylık erken toparlanma döneminde geçici barınakların kurulması, yolların temizlenmesi ve halkın temiz içme suyu ile elektrik ihtiyacının karşılanması için en az 52,6 milyon dolarlık acil harcama gerektiğini belirtti.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Himalayalar'daki buzulların hızla erimesi, tüm Güney Asya bölgesi için giderek daha ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Sizce Himalayalar ve buzul bölgelerinde bu tür doğal afetleri önceden tahmin etmek ve can kayıplarını önlemek için uluslararası düzeyde hangi uyarı sistemleri kurulmalı? Küresel kuruluşlar Nepal'e yardım konusunda ne kadar sorumluluk almalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!