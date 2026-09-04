Nepal'deki sel felaketinin maliyeti 2,56 milyar dolara ulaştı: Felaketin detayları

·1·Dünya
Nepal'deki sel felaketinin maliyeti 2,56 milyar dolara ulaştı: Felaketin detayları

Nepal'in kuzeyinde meydana gelen yıkıcı sel ve şiddetli taşkınlar, ülke tarihindeki en büyük felaketlerden birine yol açtı. Çin sınırındaki dağlık bölgede devasa bir buzul kütlesinin kopması sonucu nehirlerin taşmasıyla yüzlerce yerleşim yeri, stratejik yollar ve hidroelektrik santralleri sular altında kaldı. Felaketin yol açtığı toplam ekonomik zarar en az 2,56 milyar ABD doları (yaklaşık 387,5 milyar Nepal Rupisi) seviyesinde. Bu bilgiler, Reuters ajansının Nepal Doğal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Ulusal Kurumu Başkanı Dharma Raj Upreti'nin resmi açıklamalarına dayandırıldı.

İnsani kayıplar ve tünellerdeki arama kurtarma çalışmaları

Felaketin boyutu, kurtarma ekiplerini ve yerel halkı zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı:

  • 1.250'den fazla can kaybı: Son resmi raporlara göre, çamur ve kaya yığınlarının altında kalarak hayatını kaybedenlerin sayısı 1.250'yi aştı;

  • 4.200'den fazla kayıp: Binlerce kişinin akıbeti hala bilinmiyor. Kurtarma ekipleri, sular altında kalan bölgelerde aralıksız arama çalışmalarını sürdürüyor;

  • HES tünellerindeki trajedi: Sular altında kalan hidroelektrik santrallerinin yer altı tünellerinde mahsur kalan yüzlerce işçiyi kurtarmak için son derece tehlikeli ve karmaşık bir operasyon devam ediyor.

Nepal'deki sel felaketinin maliyeti 2,56 milyar dolara ulaştı: Felaketin detayları

Felaket nasıl başladı? Sınırda buzul kopması ve nehir taşkınları

Felaket, zincirleme doğal süreçler sonucunda meydana geldi:

  • 26 Ağustos darbesi: Çin sınırındaki yüksek dağlık bölgede büyük bir buzul kütlesi koparak şiddetli heyelanları tetikledi;

  • Nehir yataklarının bozulması: Devasa su, çamur ve kaya akıntısı Bhote-Koshi ve Trishuli nehirlerine karışarak barajları yıktı ve kıyı şeridindeki tüm altyapıyı yerle bir etti.

Nepal'deki sel felaketinin maliyeti 2,56 milyar dolara ulaştı: Felaketin detayları

20 bin konut ve altyapı hasarı: İyileştirme maliyetleri

Maddi ve manevi kayıpların boyutu, Nepal ekonomisi için büyük bir darbe oldu:

  • Yıkılan konutlar: Bölgelerde yaklaşık 20.000 konutun yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunların en az 7.500'ü tamamen yıkılarak yerle bir oldu;

  • Ulaşım ve enerji çöküşü: Onlarca köprü, karayolu ve yüksek gerilim hattı kullanılamaz hale geldi;

  • İlk acil durum aşaması: Dharma Raj Upreti, ilk dört aylık erken toparlanma döneminde geçici barınakların kurulması, yolların temizlenmesi ve halkın temiz içme suyu ile elektrik ihtiyacının karşılanması için en az 52,6 milyon dolarlık acil harcama gerektiğini belirtti.

Nepal'deki sel felaketinin maliyeti 2,56 milyar dolara ulaştı: Felaketin detayları

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Himalayalar'daki buzulların hızla erimesi, tüm Güney Asya bölgesi için giderek daha ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Sizce Himalayalar ve buzul bölgelerinde bu tür doğal afetleri önceden tahmin etmek ve can kayıplarını önlemek için uluslararası düzeyde hangi uyarı sistemleri kurulmalı? Küresel kuruluşlar Nepal'e yardım konusunda ne kadar sorumluluk almalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'e 100 milyar metreküp gaz: Rusya Uzak Doğu'da yeni boru hattını devreye alıyorÇin'e 100 milyar metreküp gaz: Rusya Uzak Doğu'da yeni boru hattını devreye alıyorBugün, 10:54«Ukrayna çoktan kaybetti»: Amerikalı siyasetçiden sansasyonel açıklama«Ukrayna çoktan kaybetti»: Amerikalı siyasetçiden sansasyonel açıklamaBugün, 10:44Trump, Putin'i ABD'deki G20 zirvesine davet etme konusunda beklenmedik bir yanıt verdiTrump, Putin'i ABD'deki G20 zirvesine davet etme konusunda beklenmedik bir yanıt verdiBugün, 10:37Polonya Ukrayna ve Belarus sınırındaki hava sahasını kapattı mı?Polonya Ukrayna ve Belarus sınırındaki hava sahasını kapattı mı?Bugün, 10:25«Kıpırdamıyor»: Vatandaş yaralı geyik sanarak polisi aradı; gerçek herkesi güldürdü«Kıpırdamıyor»: Vatandaş yaralı geyik sanarak polisi aradı; gerçek herkesi güldürdüBugün, 08:36Lida Moniava SIZO'ya gönderilmedi: Soruşturmanın beklenmedik geri adımı — sansasyonel mahkeme detaylarıLida Moniava SIZO'ya gönderilmedi: Soruşturmanın beklenmedik geri adımı — sansasyonel mahkeme detaylarıBugün, 08:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı