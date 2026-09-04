Xiaomi, Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosunu tanıttı

Xiaomi markası, Youpin kitlesel fonlama platformasında Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 adını taşıyan 500 ml kapasiteli yeni bir termos projesini başlattı. Şu anda fonlama aşamasında 79 yuan (yaklaşık 11 dolar) fiyatla satın alınabilen bu kullanışlı cihazın, kampanya sona erdiğinde fiyatının 109 yuana çıkması bekleniyor. Bu gadget, günlük hayatta ve seyahatlerde sıcak ve soğuk içeceklerin sıcaklığını uzun süre korumak için tasarlanmıştır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni termosun yapısı kullanım sırasında maksimum konfor sağlamak için özenle düşünülmüş olup kapağı özel bir mekanik kilit ile donatılmıştır. Bu çözüm, termosun tek elle kolayca açılmasını sağlar ve en önemlisi, çanta içinde kazara açılmasını önler. Cihazın iç kısmındaki malzemeler güvenliği ve dayanıklılığı ile öne çıkıyor.

Güvenli malzemeler ve mükemmel ısı yalıtımı

Termosun ağız kısmı ve iç filtresi, bebek ürünlerinde yaygın olarak kullanılan PPSU adlı oldukça ısıya dayanıklı bir polimerden üretilmiştir. Bu yapı, hijyen kurallarına uymayı kolaylaştırarak ağız kısmının temizlik için kapaktan tamamen çıkarılmasına olanak tanır. Gövdenin iç kısmı ise 316L paslanmaz çelikten, ince duvarlı ve yüzeyi ayna gibi elektrolitik işlem görmüş şekilde yapılmıştır.

İçeceklerin sıcaklığını koruma görevini bakır kaplamalı ve vakum yalıtımlı teknoloji üstleniyor. Xiaomi tarafından paylaşılan verilere göre, bu termos sıcak sıvıların sıcaklığını altı saat boyunca 68 derecenin altına düşmeyecek şekilde koruyabiliyor. Soğuk içecekler için de aynı süre geçerli olup, altı saat içinde sıcaklıkları 10 derecenin üzerine çıkmıyor.

Özgün tasarım ve renk çeşitliliği

Kullanım kolaylığını daha da artırmak amacıyla mühendisler birkaç küçük ama önemli detay eklemişler. Özellikle cihazın dış yüzeyi içindeki sıcaklıktan etkilenip ısınmıyor ve tabanına kaymayı önleyen özel bir silikon katman yerleştirilmiş. Ayrıca, sızdırmazlığı sağlayan conta halkasını temizlemek için pratik bir çekme dili de mevcut.

Yeni Mijia Flip-Top Thermos Cup 2, kullanıcılara kişisel tarzlarını yansıtma imkanı sunmak için birkaç farklı renk seçeneğiyle üretiliyor. Günümüzde bu ürün beyaz, mavi, mor ve açık mavi renklerde sipariş edilebiliyor. Cihazın küresel pazara ne zaman çıkacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.