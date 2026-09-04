HMD, dijital detoks için yeni HMD 106 2G telefonunu tanıttı

HMD, modern akıllı telefonların karmaşasından yorulan ve yalnızca temel iletişim araçlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için tasarlanan yeni bütçe dostu tuşlu telefonu HMD 106 2G'yi tanıttı. ixbt.com'a göre bu cihaz, modern özelliklerden vazgeçerek güvenilir aramalara ve sadeliğe değer verenlere hitap ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz yalnızca 2G ağlarını destekliyor ve kompakt boyutlarıyla öne çıkıyor. Telefon, 1,8 inç LCD ekran ve IP52 seviyesinde kasa koruması ile donatılmış olup üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Teknik özellikler ve yetenekler

Cihazın donanım temelinde Unisoc 6533G işlemci tercih edilmiş. Sadece 4 MB RAM ve 8 MB dahili depolama ile desteklenen bu donanım, temel görevler için oldukça yeterli kabul ediliyor.

Telefon, S30+ işletim sistemi üzerinde çalışıyor. 1000 mAh kapasiteli bataryası ise cihazın uzun süre şarj edilmeden kullanılabilmesini sağlıyor; bu da basit tuşlu cihazlar için temel gereksinimlerden biridir.

Geleneksel kolaylıklar

Kompakt ve uygun fiyatlı model, kullanıcılara tanıdık gelen bir dizi kolaylığı bünyesinde barındırıyor:

Çift SIM kart desteği

Müzik dinlemek için 3,5 mm ses çıkışı

Bluetooth 4.2 kablosuz arayüzü

Cihazı şarj etmek için günümüzde daha az rastlanan MicroUSB girişi kullanılmış. HMD 106 2G, gereksiz özelliklerden arındırılmış, yalnızca aramalar ve günlük temel ihtiyaçlar için tasarlanmış güvenilir bir çözüm olarak pazara sunuluyor.