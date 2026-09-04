Arjantin Asya turunu iptal ederek evinde üç maç yapacak

·15·Spor
Arjantin Asya turunu iptal ederek evinde üç maç yapacak

Lionel Messi'nin milli takım kariyerini noktalaması, Arjantin Futbol Federasyonu'nun planlarını kökten değiştirdi. ESPN Argentina'nın haberine göre, milli takım Asya genelinde planlanan turdan vazgeçerek sonbahar FIFA takviminde evinde üç maç yapmayı planlıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Lionel Scaloni'nin öğrencileri, 21 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasındaki uluslararası arada taraftarlarının önünde sahaya çıkacak. Başlangıçta Çin ile bir maç neredeyse kesinleşmişti ve Asya turu üzerinden büyük bir finansal gelir elde edilmesi hedefleniyordu. Ancak Lionel Messi'nin ayrılışı tüm görüşmelerin durmasına neden oldu.

İç saha maçları ve yeni rotalar

ESPN muhabiri Diego Monroig, Sportscenter programında milli takımın bu FIFA penceresini tamamen evinde geçirme ihtimalinin yüzde 90 olduğunu belirtti. İlk maçın başkentteki «El Monumental» stadyumunda bir Güney Amerika veya CONCACAF temsilcisine karşı oynanması planlanıyor.

Diğer iki maçın ise ülkenin farklı şehirlerine taşınması bekleniyor. Özellikle Cordoba ve Rosario şehirleri, bu maçlara ev sahipliği yapmak için ana adaylar olarak gösteriliyor. Bu durum, Arjantin ligi taraftarlarına dünya yıldızlarını kendi şehirlerinde izleme fırsatı sunacak.

Taktiksel değişim dönemi

Bu üç maç, teknik direktör Lionel Scaloni için İspanya karşısında alınan 1-0'lık ağır mağlubiyetin ardından takımın oyununu yeniden şekillendirmede büyük önem taşıyor. Temmuz ayındaki Dünya Kupası finalindeki başarısızlığın ardından teknik ekip, yeni nesil oyuncuları kadroya dahil etmek için çalışmalara başladı.

Şu anda Arjantin milli takımı, eski kaptanı ve ana golcüsü olmadan yeni bir döneme adım atıyor. 2027 takvimine kadar takımı 9-17 Kasım tarihleri arasında bir FIFA penceresi daha bekliyor. Bu da teknik ekibe genç futbolcuları denemek için uygun bir fırsat yaratıyor.

Lionel MessiArjantinScaloniFutbolFIFA
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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