Bacary Sagna, Kylian Mbappe ve Harry Kane'i 2026 Ballon d'Or favorisi olarak görmüyor

·3·Spor
Bacary Sagna, Kylian Mbappe ve Harry Kane'i 2026 Ballon d'Or favorisi olarak görmüyor

Fransa milli takımının eski savunma oyuncusu Bacary Sagna, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin şu anda dünyanın en iyi üç oyuncusundan biri olduğunu, ancak 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmak için ana aday olmayacağını belirtti. Goal.com'a verdiği röportajda eski futbolcu, prestijli ödül için diğer adayları öne çıkardı. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Bilindiği üzere, Dünya Kupası yıllarında en iyi oyuncu unvanı genellikle küresel turnuvalarda zafer kazanan oyunculara gider. Bu durum, Kuzey Amerika'daki yeşil sahalarda başarıya ulaşan İspanya milli takımı oyuncularını ana favori haline getiriyor. Özellikle 2024 Ballon d'Or sahibi Rodri ve takım arkadaşı Lamine Yamal, bu ödülü kazanmayı hedefliyor.

Harry Kane ve Kylian Mbappe'nin şansları

Bayern Münih forveti Harry Kane, geçen sezon Bundesliga'da 61 gol atarak ödüle yaklaşmış olsa da, 2026'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması şansını azaltabilir. Öte yandan, Paris Saint-Germain'in üst üste iki sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanması nedeniyle, Fransız kulübünün temsilcileri de Ballon d'Or için ana adaylar arasında görülüyor.

Arsenal ve Manchester City'nin eski futbolcusu Bacary Sagna, vatandaşı Kylian Mbappe hakkında konuşurken onun seviyesine yüksek değer verdi. Sagna'ya göre, forvetler daha fazla gol attıkları için kamuoyunun dikkatini her zaman daha çabuk çekiyor, ancak en önemli kriter oyuncunun sezon boyunca takımı üzerindeki etkisidir.

Sagna röportajında şu ifadeleri kullandı: “Benim için Kylian harika bir yıl geçirdi ve şu anda ilk üçte yer alıyor. Dünya Kupası'ndaki ve sezon başındaki performansları üst düzeyde. Ancak asıl mesele, geçen sezon takımınıza ne kadar etki edebildiğinizdir?”

Ana favori ve Real Madrid'in durumu

Bacary Sagna'ya göre, geçen sezon en büyük etkiyi yaratan ve saygıyı hak eden futbolcu, kanat pozisyonunda oynayan Khvicha Kvaratskhelia'dır. Eski savunmacı, Şampiyonlar Ligi zaferlerine bakılmaksızın, Kvara'nın geçen sezonun en önemli oyuncusu olduğunu vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, Real Madrid son iki sezonda hiçbir büyük kupa kazanamadı. Kylian Mbappe, Kraliyet kulübü formasıyla 106 maçta 90 gol atıp iki kez La Liga Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış olsa da, takımın büyük turnuvalardaki başarısızlığı bireysel ödüller kazanma şansını zorlaştırabilir.

Kylian MbappeBacary SagnaBallon d'OrReal MadridKhvicha Kvaratskhelia
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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