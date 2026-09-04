Lenovo on milimetre kalınlığında dizüstü bilgisayar konseptini tanıttı

·1·Teknoloji
Lenovo on milimetre kalınlığında dizüstü bilgisayar konseptini tanıttı

Lenovo, mobil teknoloji pazarında dikkat çekici bir adım daha atarak ultra ince ve hafif ThinkBook Aeroblade konsept dizüstü bilgisayarını tanıttı. Sadece 10 milimetre kalınlığında olan ve yenilikçi katı hal soğutma sistemiyle donatılan bu cihaz, tamamen yeni bir mühendislik çözümü olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, bir ay önce yayılan ilk haberlerin ardından bu kez yeni cihazın kesin teknik detayları açıklandı. 14 inç ekranla donatılan bu dizüstü bilgisayarın ağırlığı sadece 830 gram. Bu değer piyasadaki mutlak rekor olmasa da, bu boyuttaki bir cihaz için oldukça hafif kabul ediliyor.

Yenilikçi soğutma ve kasa yapısı

Üretici, bu modeldeki her bir bileşenin mobil imkanları en üst düzeye çıkarmak amacıyla sıfırdan tasarlandığını belirtiyor. Özellikle dizüstü bilgisayarda geleneksel fanlı soğutma sisteminden vazgeçilerek, Frore Systems şirketine ait dört adet AirJet modülü yerleştirildi. Bu katı hal soğutucuları kendine has özelliklere sahip.

AirJet modülleri nispeten düşük bir verimlilik katsayısına sahip olsa da, temel avantajları neredeyse tamamen sessiz çalışmaları, ultra ince olmaları ve enerji tasarruflu olmalarıdır. Tam olarak bu teknoloji sayesinde dizüstü bilgisayarın kalınlığı 10 milimetreye kadar düşürülmüş olup, bu değer piyasadaki çoğu mobil bilgisayardan daha incedir.

Teknik imkanlar ve gelecek

Cihazın ultra ince kasası mühendislere ek görevler de yükledi. Örneğin, Thunderbolt 4 destekli USB-C portlarını yerleştirmek için Lenovo, kasada özel bir kalınlaştırılmış bölüm oluşturmak zorunda kaldı. Bu teknolojik kısıtlamalar, cihazın zarafetini korumak adına atılmış bir adımdır.

Konsept cihazın diğer özellikleri de modern gereksinimleri tam olarak karşılıyor. Yüksek kaliteli OLED ekran, en yeni Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı standardı ve Intel Lunar Lake işlemci ile donatılmıştır. Ancak bunun şimdilik sadece bir konsept olduğunu göz önünde bulundurursak, cihaz seri üretime geçerse gelecekte Wildcat Lake işlemcilerine geçiş yapabileceği tahmin ediliyor.

LenovoDizüstü BilgisayarAirJetTeknolojiIntel
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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