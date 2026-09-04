Trump, Putin'i ABD'deki G20 zirvesine davet etme konusunda beklenmedik bir yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump 14-15 Aralık 2026 tarihlerinde Florida'nın Doral şehrinde (Miami yakınlarında) düzenlenecek olan G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i davet edip etmeme konusunda henüz bir karar vermediğini açıkladı. GB News kanalından bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Beyaz Saray lideri, bu konuyu henüz gündeme almadığını açıkça itiraf etti.

GB News sorusu ve Beyaz Saray'daki tereddüt

Zirve etrafındaki diplomatik durum ve Trump'ın açıklaması birkaç önemli noktayı kapsıyor:

Trump'ın kısa yanıtı: «Putin'i zirveye davet edecek misiniz?» sorusuna ABD lideri: «Bunu henüz düşünmedim bile» şeklinde yanıt verdi;

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ne demişti? Daha önce ABD'nin önde gelen medya kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı'ndaki üst düzey kaynaklara dayanarak, Trump'ın Rus lideri Miami'deki foruma şahsen davet etme niyetinde olduğunu bildirmişti;

Kremlin'in resmi tutumu: Rus tarafı, zirve için resmi bir davetiye aldıklarını ve ülkenin her koşulda bu toplantıya üst düzeyde katılacağını doğruladı. Ancak heyete bizzat devlet başkanının mı yoksa başka bir yetkilinin mi başkanlık edeceği konusu henüz netlik kazanmadı.

Diyaloğu yeniden başlatma sinyalleri: Washington ve Moskova ilişkileri

Donald Trump, başkanlık görevi boyunca Rusya ile ilişkileri düzeltmenin gerekliliğini defalarca vurguladı. Ona göre Washington, tek taraflı bir tutumdan kaçınarak hem Moskova hem de Kiev ile yapıcı ve dengeli ilişkiler geliştirmeyi hedefliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Doğu Ekonomik Forumu'nun (EEF) genel oturumunda Trump'ın tutumuna değinerek, ABD liderinin ikili diyaloğu yeniden başlatmak için olumlu ve yapıcı çalışmaya meyilli olduğunu özellikle belirtmişti. Bu nedenle, Florida'daki Aralık zirvesinin uluslararası siyasette olası tarihi müzakereler için bir platforma dönüşebileceği ihtimali göz ardı edilmiyor.

Sizce Vladimir Putin ABD topraklarına giderek zirveye şahsen katılacak mı, yoksa güvenlik ve diplomatik kısıtlamalar nedeniyle heyete başka bir yetkili mi başkanlık edecek? Trump ve Putin'in olası yüz yüze görüşmesi küresel gerilimi azaltmaya yardımcı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!