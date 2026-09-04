Xiaomi Band 11 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve HyperOS 4

Ixbt.com'un haberine göre Xiaomi, yeni nesil fitness bilekliğini resmen tanıttı. Xiaomi Band 11 olarak adlandırılan bu cihaz; modern tasarımı, gelişmiş sağlık takip özellikleri ve etkileyici pil ömrü ile kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket temsilcisi Lu Weibing'e göre yeni cihaz, seleflerine kıyasla önemli ölçüde daha ince ve hafif. Akıllı bilekliğin kasa kalınlığı sadece 0,99 cm, ağırlığı ise yalnızca 15,58 gram. Ayrıca üreticiler, cihaza daha pürüzsüz bir form vererek tasarımını tamamen yeniledi.

Sağlık takibinde yeni bir aşama

Xiaomi, bu cihazı geliştirirken temel odağını sağlık takip yeteneklerini iyileştirmeye verdi. Band 11, kullanıcının uyku sırasındaki kalp atış hızı değişkenliğini analiz eden gelişmiş bir profesyonel sistemle donatıldı. Ayrıca cihaz, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesini ölçmek için yüksek hassasiyetli modern sensörlere sahip.

Günlük yaşamda kolaylık sağlamak amacıyla cihaz, çok işlevli bir NFC modülü ile donatıldı. Bu, kullanıcılara günlük işlerinde ek avantajlar sunuyor. Yeni nesil teknolojilerin entegrasyonu, cihazın günlük yaşamdaki önemini daha da artırıyor.

Pil ömrü ve işletim sistemi

Cihazın en önemli başarılarından biri olarak pil ömrü öne çıkıyor. Üretici, Xiaomi Band 11'in tek bir şarjla 21 güne kadar kesintisiz çalışabildiğini belirtiyor. Bu özellik, aktif kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Ayrıca bu akıllı bileklik, Xiaomi'nin en son yazılımı olan Xiaomi HyperOS 4 işletim sistemiyle çalışan ilk giyilebilir cihazlardan biri oldu. Bu sistem, cihazın çalışma hızını ve kararlılığını artırıyor.

Şu anda yeni cihaz için ön sipariş süreci başlatılmış durumda. Çin pazarındaki başlangıç fiyatı 289 Yuan olup, bu yaklaşık 43 ABD dolarına denk geliyor.