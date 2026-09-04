Philips S7221 5G tanıtıldı: 120 Hz ekran ve 5700 mAh batarya

·0·Teknoloji
Philips S7221 5G tanıtıldı: 120 Hz ekran ve 5700 mAh batarya

Philips markası, uygun fiyatlı akıllı telefon serisini genişleterek 5G ağlarını destekleyen Philips S7221 5G modelini resmen tanıttı. ixbt.com'a göre, yeni cihaz modern teknik özellikleri uygun bir fiyatla sunmasıyla dikkat çekiyor ve orta segmentte rekabeti artırmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefon, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe ve akıcı görüntü sağlayan 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik bir LCD ekranla donatılmıştır. Bu ekran, kullanıcılara içerik izleme ve arayüzde gezinme sırasında yüksek konfor sunar.

Performans ve donanım

Cihazın temel çalışma süreci, 6 nanometrelik teknolojik süreçle üretilen Unisoc T8200 işlemcisine dayanmaktadır. Yonga seti, iki adet Cortex-A76 ve altı adet verimli Cortex-A55 çekirdeğini içerirken, grafik görevlerinden Mali-G57 MC2 hızlandırıcı sorumludur.

Alıcılara RAM kapasitesi açısından 6 GB veya 8 GB olmak üzere iki farklı modifikasyon sunulmaktadır. Dahili depolama alanı ise tüm versiyonlar için 128 GB olup, ihtiyaca göre kullanım imkanı sağlar. Cihaz kutudan çıktığı haliyle modern Android 16 işletim sistemiyle çalışır.

Kamera ve batarya özellikleri

Fotoğraf çekim özelliklerine gelince, yeni model 64 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera ile donatılmıştır. Bu, günlük görevler ve kaliteli kareler için yeterli imkanlar sunar.

Akıllı telefonun otonom çalışması, 5700 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya emanet edilmiştir. Bataryayı şarj etmek için kullanışlı USB Type-C portu kullanılır, bu da kullanımı daha da kolaylaştırır.

Güvenlik amacıyla kasanın yan tarafına parmak izi tarayıcısı yerleştirilmiştir. Ayrıca cihaz çift SIM kart, 5G ağları, çift bantlı Wi-Fi ve kaliteli ses için stereo hoparlörleri destekler. Kasa, IP64 standardına göre toz ve neme karşı korunmuştur.

Şimdilik Hindistan pazarında satışa sunulan modelin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu, 20.499 rupi veya yaklaşık 215 ABD doları fiyatla değerlendirilmektedir.

PhilipsAkıllı TelefonlarUnisocAndroid 165G
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

HMD, dijital detoks için yeni HMD 106 2G telefonunu tanıttıHMD, dijital detoks için yeni HMD 106 2G telefonunu tanıttıBugün, 12:25Nokia, sıradan kullanıcılar için akıllı telefon pazarından çekilebilirNokia, sıradan kullanıcılar için akıllı telefon pazarından çekilebilirBugün, 11:54Anker, iPhone ve diğer cihazlar için akıllı şarj cihazını tanıttıAnker, iPhone ve diğer cihazlar için akıllı şarj cihazını tanıttıBugün, 11:23Xiaomi, Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosunu tanıttıXiaomi, Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 termosunu tanıttıBugün, 10:53Xiaomi Band 11 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve HyperOS 4Xiaomi Band 11 tanıtıldı: 21 gün pil ömrü ve HyperOS 4Bugün, 10:26Lenovo on milimetre kalınlığında dizüstü bilgisayar konseptini tanıttıLenovo on milimetre kalınlığında dizüstü bilgisayar konseptini tanıttıBugün, 09:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti
Samsung Galaxy S26 Ultra satışları beklenenden yüksek gerçekleşti