Philips S7221 5G tanıtıldı: 120 Hz ekran ve 5700 mAh batarya

Philips markası, uygun fiyatlı akıllı telefon serisini genişleterek 5G ağlarını destekleyen Philips S7221 5G modelini resmen tanıttı. ixbt.com'a göre, yeni cihaz modern teknik özellikleri uygun bir fiyatla sunmasıyla dikkat çekiyor ve orta segmentte rekabeti artırmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Akıllı telefon, 1600 × 720 piksel çözünürlüğe ve akıcı görüntü sağlayan 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik bir LCD ekranla donatılmıştır. Bu ekran, kullanıcılara içerik izleme ve arayüzde gezinme sırasında yüksek konfor sunar.

Performans ve donanım

Cihazın temel çalışma süreci, 6 nanometrelik teknolojik süreçle üretilen Unisoc T8200 işlemcisine dayanmaktadır. Yonga seti, iki adet Cortex-A76 ve altı adet verimli Cortex-A55 çekirdeğini içerirken, grafik görevlerinden Mali-G57 MC2 hızlandırıcı sorumludur.

Alıcılara RAM kapasitesi açısından 6 GB veya 8 GB olmak üzere iki farklı modifikasyon sunulmaktadır. Dahili depolama alanı ise tüm versiyonlar için 128 GB olup, ihtiyaca göre kullanım imkanı sağlar. Cihaz kutudan çıktığı haliyle modern Android 16 işletim sistemiyle çalışır.

Kamera ve batarya özellikleri

Fotoğraf çekim özelliklerine gelince, yeni model 64 megapiksel ana kamera ve 16 megapiksel ön kamera ile donatılmıştır. Bu, günlük görevler ve kaliteli kareler için yeterli imkanlar sunar.

Akıllı telefonun otonom çalışması, 5700 mAh kapasiteli devasa bir bataryaya emanet edilmiştir. Bataryayı şarj etmek için kullanışlı USB Type-C portu kullanılır, bu da kullanımı daha da kolaylaştırır.

Güvenlik amacıyla kasanın yan tarafına parmak izi tarayıcısı yerleştirilmiştir. Ayrıca cihaz çift SIM kart, 5G ağları, çift bantlı Wi-Fi ve kaliteli ses için stereo hoparlörleri destekler. Kasa, IP64 standardına göre toz ve neme karşı korunmuştur.

Şimdilik Hindistan pazarında satışa sunulan modelin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu, 20.499 rupi veya yaklaşık 215 ABD doları fiyatla değerlendirilmektedir.