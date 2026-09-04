Cuktech 360 W gücünde evrensel dizüstü bilgisayar adaptörünü tanıttı

Cuktech şirketi, dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan Type 30 adlı yeni güç adaptörünü tanıttı. 360 W maksimum güce sahip olan bu cihaz, yüksek performanslı oyun modelleri de dahil olmak üzere piyasadaki birçok dizüstü bilgisayarı şarj edebilmesiyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni cihaz evrensel yetenekleriyle öne çıkıyor. Üretici, bu adaptörün yirmiden fazla farklı şarj konnektörüyle tam uyumlu olduğunu ve kullanıcıların birden fazla cihaz için tek bir çözüm kullanmasına olanak tanıdığını belirtiyor.

Galyum Nitrür teknolojisi ve kompaktlık

Cihazın teknik temeli olarak Galyum Nitrür (GaN) tabanlı gelişmiş bir güç çipi seçildi. Bu modern yaklaşım, kompakt boyutları korurken çok yüksek güç değerlerine ulaşılmasını sağladı.

Cihazın özgül güç yoğunluğu yaklaşık 1360 W/l civarındadır. Bu değerin, standart oyun dizüstü bilgisayarları için tasarlanan 300 W'lık geleneksel orijinal güç bloklarından iki kat daha yüksek olduğu kaydedildi.

Soğutma sistemi ve güvenlik

Çok yüksek güç ve küçük boyut kombinasyonu, ısı dağıtımı konusunu önemli hale getiriyor. Bu nedenle Cuktech, ürününü özel bir aktif soğutma sistemiyle donattı.

Cihazın gövdesi içinde, hızı otomatik olarak ayarlanan ince bir fan bulunmakta olup, bu fan maksimum yük altında bile ısıyı etkili bir şekilde dağıtmaktadır. Ayrıca, kullanım kolaylığı ve dayanıklılığı artırmak amacıyla çıkarılabilir bir toz koruma kapağı da eklenmiştir.