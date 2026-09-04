2,1 metrelik köpek balığı balıkçıyı ölümün eşiğine getirdi

·6·Dünya
2,1 metrelik köpek balığı balıkçıyı ölümün eşiğine getirdi

Florida'da 2,1 metrelik bir köpek balığının saldırısına uğrayan 43 yaşındaki balıkçı, iki hemşirenin hızlı müdahalesi sayesinde hayatta kaldı.

David Daniel, 23 Ağustos Pazar günü arkadaşlarıyla Key West yakınlarındaki sığ suda balık tutuyordu. O sırada yaklaşık 2,1 metre uzunluğunda bir köpek balığı ona saldırarak bacağının üst kısmını ısırdı. Sonuç olarak David ciddi şekilde yaralandı ve atardamarından şiddetli kanama meydana geldi.

Yakındaki bir teknede bulunan hemşireler Courtney McMurray ve Chris Green derhal yardıma koştu. Kanamayı kontrol altına alıp yaralı bacağını yüksekte tuttular ve ABD Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdiler.

David hava yoluyla Jackson South Medical Centerhastanesine kaldırıldı ve aynı gece acil ameliyata alındı. İki gün sonra bir cerrahi müdahale daha gerçekleştirildi.

Doktorlar, 6-8 hafta boyunca yürüyemeyeceğini ve kapsamlı bir fizyoterapiye ihtiyaç duyacağını belirttiler. David birkaç ay boyunca çalışamayabilir.

Köpek balığı saldırısı nasıl gerçekleşti?

David daha önce kıyı boyunca yüzen 1,8-2,1 metrelik bir köpek balığı fark etmişti. Ondan uzaklaşmaya çalışırken köpek balığı yönünü değiştirerek ona doğru hareket etti, bacağını ısırdı ve ardından bıraktı.

David suya baktığında çok fazla kan aktığını gördü ve kumsalda kan kaybından öleceğinden korktu.

Olayın ona hayattaki her dakikanın değerini öğrettiğini söyledi. Bir an önce arkadaşlarıyla güzel vakit geçiren bir insanın, bir sonraki dakika hayatının tehlikeye girebileceğini vurguladı.

David, 26 Ağustos'ta bacağı özel bir sargı ve botla korunmuş şekilde hastaneden taburcu edildi.

Sağlık sigortası olmadığı için tedavi ve günlük masraflarını karşılamak amacıyla arkadaşı Robin Corlis GoFundMe üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. Şu ana kadar 8.836 dolar toplanmış olup, hedef 16 bin dolar toplamaktır.

FloridaKöpek Balığı SaldırısıDavid DanielKey WestGoFundMe
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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