Hindistanlı Mivi markası ilk 5G akıllı telefonunu tanıtıyor

Hindistan'ın tanınmış teknoloji şirketi, tarihindeki ilk akıllı telefonu olan Mivi One 5G modelinin resmi tanıtım tarihini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, yeni cihazın lansmanı bu yılın 24 Eylül tarihine planlanmış olup, bu gadget'ın marka için mobil iletişim pazarında önemli bir adım olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Üretici, gelecekteki akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon işlemci tabanlı çalışacağını ve modern 5G ağlarını destekleyeceğini resmen doğruladı. Ancak şirket, kesin çip modelini şimdilik gizli tutuyor. Uzmanlar, cihazın kalbi olarak enerji tasarruflu Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinin seçilmiş olabileceğini tahmin ediyor.

Dış görünüş ve tasarım özellikleri

Şirket tarafından yayınlanan ilk resmi görsellere göre Mivi One 5G, yeşil renkli bir kasayla sunulacak. Gadget, modern tasarım trendlerine uygun olarak düz bir arka panele ve yumuşatılmış, özenle işlenmiş köşelere sahip.

Akıllı telefonun görsel olarak dikkat çeken temel unsuru kamera bloğudur. Modüller dikey olarak yerleştirilmiş olup, iki büyük dairesel lens ve yanlarında uzun şekilli bir LED flaş bulunmaktadır. Şimdilik cihazın diğer renk seçenekleri hakkında bilgi verilmedi.

Tasarım ve popüler benzerleri

Mivi One 5G'nin dış görünüşü birçok analistin ve kullanıcının dikkatini çekti. Özellikle tasarımı, Apple'ın son amiral gemilerinden biri olan iPhone 16 modelini anımsatması hızlıca tartışmalara yol açtı. Bu durum, pazarda benzer estetik ve rahat ergonomiye olan talebin yüksek olduğunu gösteriyor.

Teknik özellikler ve test sonuçları

Tanıtım tarihi yaklaştıkça, Geekbench test veritabanında Mivi MVNOE indeksine sahip yeni bir cihaz ortaya çıktı. Bu test sonuçlarına göre akıllı telefon, Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ve 6 GB RAM ile donatılmış olup Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor.

Ayrıca veritabanında 4 GB ve 8 GB RAM'e sahip versiyonlar da kaydedildi. Ancak Mivi, bu cihazların tam olarak One 5G serisine dahil olduğunu henüz resmen doğrulamadı. Önümüzdeki günlerde şirketin tüm detayları netleştirmesi bekleniyor.