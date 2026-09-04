Rusya, Trump'ın Ukrayna girişimini sert bir dille eleştirdi

·3·Dünya
Rusya, Trump'ın Ukrayna girişimini sert bir dille eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ukrayna'daki silahlı çatışmanın çözümü için öne sürülen barış girişimi, dünya kamuoyu için anlaşılmaz ve uygulanması son derece karmaşık. Bu açıklama, Rusya Devlet Başkanı Danışmanı ve Doğu Ekonomik Forumu (VEF) Organizasyon Komitesi Sorumlu Sekreteri Anton Kobyakov tarafından forumun sonuçlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Bu sert açıklama, Washington temsilcilerinin Kiev'e yapacağı acil ziyaret haberlerinin gölgesinde geldi.

Kremlin'in soğuk yaklaşımı: «Dünya kamuoyunun anlaması zor»

Rus yönetimi, Trump'ın barış konseptinin mevcut gerçeklerle örtüşmediğini vurguluyor:

  • «Mantıklı bir tarafı yok»: «Ukrayna'daki durumun nasıl geliştiğine baktığımızda, Trump'ın planının dünya kamuoyu tarafından anlaşılmasının çok karmaşık ve uygulanmasının son derece zor olduğu açıkça görülüyor» dedi Anton Kobyakov;

  • Trump'ın sızan planı neleri içeriyor? Uluslararası basına sızan bilgilere göre, ABD liderinin teklifi kapsamlı bir anlaşmayı öngörüyor: Ukrayna'nın egemenliğinin tanınmasının yanı sıra, cephe hattındaki bölgesel tavizlerin mevcut haliyle dondurulması öneriliyor;

  • Vladimir Putin'in yaklaşımı: Rusya Devlet Başkanı, forumun genel oturumunda çatışmayı çözme imkanlarının bulunduğunu, ancak Kiev yönetiminin gerçekleştirdiği radikal eylemlerin barış diyaloğunun önündeki temel engel olduğunu belirtmişti.

Kiev'in umutları: Jared Kushner ve Steve Witkoff'un özel misyonu

Rus tarafının şüpheci açıklamalarına rağmen, Kiev yönetimi Trump'ın yakın çevresiyle diyaloğu hızlandırıyor:

  • Beklenen önemli ziyaret: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD liderinin özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Kiev'e gerçekleştireceği ziyaretin ilk tarihlerinin belirlendiğini açıkladı;

  • «Yakın günlerde gelecekler»: Zelenski'nin vurguladığına göre, bu önemli ziyaretin sayılı günler içinde gerçekleşmesi bekleniyor;

  • Kiev ne bekliyor? Ukrayna yönetimi, Witkoff ve Kushner aracılığıyla Rusya lideri Vladimir Putin'i, resmi Kiev'in öne sürdüğü şartları kabul etmeye ikna edebileceklerine dair büyük umut besliyor.

Jeopolitik analistlere göre, cephedeki karmaşık durum ve tarafların birbirine tamamen zıt talepleri, Trump'ın olası barış misyonunu oldukça riskli bir diplomatik sınav haline getiriyor.

Sizce Donald Trump ekibinin özel temsilcileri, Moskova ve Kiev'i uzlaşma masasına oturtmayı başarabilecek mi? Bölgeleri mevcut cephe hattı boyunca dondurma fikri gerçek bir barışa yol açabilir mi, yoksa bu sadece geçici bir mola mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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