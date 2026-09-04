SpaceXAI ABD'de Starlink interneti için yüzde 50 indirim duyurdu

·3·Teknoloji
SpaceXAI ABD'de Starlink interneti için yüzde 50 indirim duyurdu

SpaceXAI, ABD'nin bazı bölgelerinde ev interneti için sunulan Starlink uydu bağlantısı tarifelerinde yüzde 50 indirim uygulamaya başladı. Bu girişim, kullanıcılara yüksek hızlı bağlantıyı çok daha uygun fiyatlarla alma imkanı sunsa da, yerel halk ve çevreciler arasında çeşitli tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre indirimler, Tennessee eyaletinin Memphis şehri ile komşu Mississippi eyaletindeki Southaven şehri sakinleri için uygulamaya konuldu. Özel kampanya, Starlink ağının üç temel ev tipi tarife planını kapsıyor ve müşterilere önemli bir mali rahatlama sağlıyor.

Tarifeler ve yeni ekipmanlar

Kampanya kapsamında fiyatlar şu şekilde değişti:

  • 100 Mbps'ye kadar başlangıç hızı planı aylık 55 dolardan 27,50 dolara düştü.
  • 200 Mbps hızındaki orta tarife fiyatı 85 dolardan 42,50 dolara indirildi.
  • Maksimum hız sunan Max tarifesi ise 130 dolar yerine 65 dolardan teklif ediliyor.
Ayrıca yeni müşteriler, yakın zamanda tanıtılan Starlink V5 ekipman setini kiraladıklarında cihaz için ek bir ücret ödemiyor. Bu, başlangıç maliyetlerinde 349 dolara kadar tasarruf sağlıyor. Şirket verilerine göre, bu tekliften halihazırda yaklaşık 2000 kişi yararlanmış durumda.

Bölgesel özellikler ve rekabet

Memphis şehri için 2000 bağlantı çok büyük bir rakam değil, çünkü şehrin nüfusu 600 bini aşıyor ve hane sayısı 250 binden fazla. Uzmanlar, bu teklifin fiber optik ağların bulunmadığı uzak bölgeler için faydalı olduğunu belirtiyor. Ancak hızlı kablolu internetin olduğu yerlerde yerel operatörler 300 Mbps üzerinde fiber internet sunduğu için Starlink her zaman avantajlı olmayabiliyor. Yine de uydu bağlantısı, birçok kişi için güvenilir bir yedek kanal görevi görebilir.

Çevresel protestolar ve gelecek planları

Bu kampanya, xAI şirketinin Memphis'teki veri merkezleri etrafındaki gerilimlerin ortasında duyuruldu. Çevre örgütleri, tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak için gaz türbinlerinin kullanılmasını sert bir şekilde eleştiriyor. İddialara göre, bazı jeneratörler gerekli izinler olmadan çalışarak hava kirliliğini artırıyor. SELC çevre örgütü temsilcileri, bölge halkının internet fiyatının ucuzlamasını değil, enerji altyapısı sorunlarının çözülmesini beklediğini vurguladı.

Belirtildiğine göre SpaceXAI, bir yıl içinde 1,2 GW kapasiteli sabit bir elektrik santralinin devreye girmesiyle 69 gaz jeneratörünü kademeli olarak kapatma sözü verdi. Şirket ayrıca, yeni uzay üssünün inşasının planlandığı Louisiana eyaletindeki Vermillion bölgesi sakinlerine de benzer yüzde 50'lik bir indirim teklif ediyor.

StarlinkSpaceXİnternetTeknolojiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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