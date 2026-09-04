Samsung teknolojilerini çalma planı mahkeme sürecinde ortaya çıktı

·2·Teknoloji
Samsung teknolojilerini çalma planı mahkeme sürecinde ortaya çıktı

Güney Kore'de, yerel teknoloji devi Samsung'un geliştirdiği teknolojilerin Çinli bellek çipi üreticisi CXMT tarafından ele geçirilmesiyle ilgili dava yeni detaylarla zenginleşti. NoCut News tarafından yayınlanan mahkeme belgelerine dayanan soruşturma makamları, Project Hefei adlı gizli bir belgeyi incelediklerini bildiriyor. Bu proje, Çinli şirketin DRAM teknolojilerini ele geçirme, eski Koreli uzmanları işe alma ve kendi üretimini hızla başlatma planını içeriyordu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Savcılık versiyonuna göre, söz konusu belge Ağustos 2016'da, yani CXMT kurulduktan sadece birkaç ay sonra hazırlandı. Soruşturma verilerine göre şirket, aynı yılın Eylül ayında Samsung'un DRAM üretimine ilişkin detaylı teknolojik belgelerini içeren Process Recipe Plan (PRP) veritabanına erişmeyi hedefledi. Ekim ayına gelindiğinde ise Güney Koreli üreticinin kilit mühendislerini kendi tarafına çekmesi planlanmıştı.

Teknolojik süreç ve belge değişimi

İddianamede, PRP belgelerinin ekipman, sarf malzemeleri ve üretim süreçleri hakkındaki bilgileri içeren yaklaşık 620 teknolojik operasyonu kapsadığı belirtiliyor. Başlangıçta CXMT, eski Samsung çalışanlarının deneyimine dayanarak 18-nanometre teknolojik süreci kopyalamaya çalıştı ancak bu yeterli olmadı. İç belgeler ele geçirildikten sonra şirkette, belirli tedarikçilere ve ekipman modellerine sahip benzer bir üretim planı ortaya çıktı.

Ayrıca savcılık, belgelerin daha önce Samsung bünyesinde çalışan uzmanlar arasında dağıtıldığını iddia ediyor. Materyallerde, Güney Koreli şirketin kurumsal belgelerine özgü iç işaretlerin ve notların korunduğu tespit edildi. Bu sansasyonel dava kapsamında, Samsung'un eski araştırmacısı Chon kilit tanıklardan biri haline geldi. Chon, CXMT'ye geçmeden önce teknolojik belgelerin bazı kısımlarını elle kopyaladığı için daha önce yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sektörel rekabet ve mahkeme sürecinin seyri

Söz konusu teknolojik sızıntı vakalarıyla ilgili mahkeme süreci Güney Kore'de 2024 yılından beri devam ediyor ve şimdiden birkaç mahkumiyet kararına yol açtı. Bu dava, Çinli CXMT şirketinin hızlı gelişimi ışığında özel bir dikkat çekiyor. 2016 yılında Çin'in Hefei şehrinde kurulan işletme, kısa sürede DDR4 bellek üretimini öğrendi ve bugün Samsung, SK hynix ve Micron gibi küresel devlerin ana rakiplerinden biri haline geldi.

Özellikle belirtmek gerekir ki, Project Hefei projesi, aktarılan teknoloji hacmi ve Samsung'un uğradığı tahmini zararla ilgili tüm iddialar şu an için sadece Güney Kore savcılığının pozisyonu ve devam eden mahkeme materyallerinden ibarettir. Bu bölümlerle ilgili mahkemenin nihai kararı henüz açıklanmadı.

SamsungCXMTTeknolojiMahkemeÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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