Leeds'in hücum hattı için uyarı

İngiltere Premier Lig temsilcisi Leeds'in hücum hattındaki seçenekler uzmanların mercek altına aldığı bir konu haline geldi. Kulübün eski oyuncusu Gordon Strachan, GOAL'e verdiği röportajda takımın ana forveti Dominic Calvert-Lewin'in iş yükü ve maruz kaldığı fiziksel baskı konusundaki endişelerini dile getirdi. Yaz transfer döneminin kapanmasının ardından kadroyu güçlendirmek için ek adımlar atılmaması tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Grosvenor Sport ile iş birliği içinde görüşlerini paylaşan Leeds efsanesi, Dominic Calvert-Lewin'in takım için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Everton'daki dokuz yıllık kariyerinin ardından serbest oyuncu olarak gelen 29 yaşındaki İngiliz milli oyuncu, ilk sezonunda kendini kanıtlayarak Premier Lig'de 14 gol atmayı başarmıştı. Son bir yıl içinde sakatlık sorunları önemli ölçüde azaldı ve yeni sezona da aktif bir başlangıç yaptı.

Hücumdaki alternatifler ve yük sorunu

Leeds'te Calvert-Lewin'in arkasında Lukas Nmecha ve Noah Okafor gibi oyuncular bulunuyor, ayrıca Mateo Joseph de Real Mallorca'daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Ancak bunların hiçbiri istikrarlı ve üretken bir forvet olarak nitelendirilemez. 2026 sezonunda da büyük meblağlar karşılığında yeni bir forvet alma fikrinden vazgeçilerek, tüm odak Calvert-Lewin'in yeteneklerine çevrilmiş durumda.

Gordon Strachan, Pazar günü oynanan maçı izlediğini ve Brentford deplasmanında alınan beraberliğin önemli bir puan olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Dominic Calvert-Lewin'in sürekli olarak rakip savunmacıların sert darbelerine ve fiziksel baskısına maruz kaldığının altını çizdi.

Sahadaki yükü paylaşma gerekliliği

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kaynaklarına yakın çevreler ve futbol uzmanlarının analizlerine göre, forvetin fiziksel ve zihinsel durumunu korumak için ona yardımcı olacak partnerlere ihtiyaç var. Strachan'a göre, Calvert-Lewin'in yanında 10 numara pozisyonunda oynayan veya ona destek veren bir orta saha oyuncusu olmalı. Bu sayede ana forvete gelen darbelerin ve ikili mücadelelerin yarısını azaltmak mümkün olabilir.

Şu anda Leeds yönetimi ve teknik ekibinin önünde, sezon boyunca ana golcünün fiziksel durumunu koruma ve üzerindeki yükü doğru şekilde dağıtma görevi bulunuyor. Takım bu sorunu çözemezse, Calvert-Lewin'in sakatlanma riski artabilir ve bu durum genel sonuçları olumsuz etkileyebilir.