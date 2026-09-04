Leeds'in hücum hattı için uyarı

·2·Spor
Leeds'in hücum hattı için uyarı

İngiltere Premier Lig temsilcisi Leeds'in hücum hattındaki seçenekler uzmanların mercek altına aldığı bir konu haline geldi. Kulübün eski oyuncusu Gordon Strachan, GOAL'e verdiği röportajda takımın ana forveti Dominic Calvert-Lewin'in iş yükü ve maruz kaldığı fiziksel baskı konusundaki endişelerini dile getirdi. Yaz transfer döneminin kapanmasının ardından kadroyu güçlendirmek için ek adımlar atılmaması tartışmalara yol açıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Grosvenor Sport ile iş birliği içinde görüşlerini paylaşan Leeds efsanesi, Dominic Calvert-Lewin'in takım için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Everton'daki dokuz yıllık kariyerinin ardından serbest oyuncu olarak gelen 29 yaşındaki İngiliz milli oyuncu, ilk sezonunda kendini kanıtlayarak Premier Lig'de 14 gol atmayı başarmıştı. Son bir yıl içinde sakatlık sorunları önemli ölçüde azaldı ve yeni sezona da aktif bir başlangıç yaptı.

Hücumdaki alternatifler ve yük sorunu

Leeds'te Calvert-Lewin'in arkasında Lukas Nmecha ve Noah Okafor gibi oyuncular bulunuyor, ayrıca Mateo Joseph de Real Mallorca'daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Ancak bunların hiçbiri istikrarlı ve üretken bir forvet olarak nitelendirilemez. 2026 sezonunda da büyük meblağlar karşılığında yeni bir forvet alma fikrinden vazgeçilerek, tüm odak Calvert-Lewin'in yeteneklerine çevrilmiş durumda.

Gordon Strachan, Pazar günü oynanan maçı izlediğini ve Brentford deplasmanında alınan beraberliğin önemli bir puan olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Dominic Calvert-Lewin'in sürekli olarak rakip savunmacıların sert darbelerine ve fiziksel baskısına maruz kaldığının altını çizdi.

Sahadaki yükü paylaşma gerekliliği

ixbt.com kaynaklarına yakın çevreler ve futbol uzmanlarının analizlerine göre, forvetin fiziksel ve zihinsel durumunu korumak için ona yardımcı olacak partnerlere ihtiyaç var. Strachan'a göre, Calvert-Lewin'in yanında 10 numara pozisyonunda oynayan veya ona destek veren bir orta saha oyuncusu olmalı. Bu sayede ana forvete gelen darbelerin ve ikili mücadelelerin yarısını azaltmak mümkün olabilir.

Şu anda Leeds yönetimi ve teknik ekibinin önünde, sezon boyunca ana golcünün fiziksel durumunu koruma ve üzerindeki yükü doğru şekilde dağıtma görevi bulunuyor. Takım bu sorunu çözemezse, Calvert-Lewin'in sakatlanma riski artabilir ve bu durum genel sonuçları olumsuz etkileyebilir.

Dominic Calvert-LewinLeedsPremier LigGordon StrachanFutbol Transferleri
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Arjantin Asya turunu iptal ederek evinde üç maç yapacakArjantin Asya turunu iptal ederek evinde üç maç yapacakBugün, 12:12Bacary Sagna, Kylian Mbappe ve Harry Kane'i 2026 Ballon d'Or favorisi olarak görmüyorBacary Sagna, Kylian Mbappe ve Harry Kane'i 2026 Ballon d'Or favorisi olarak görmüyorBugün, 12:11Kylian Mbappe, Chelsea'nin transfer planlarında nasıl bir rol oynadı?Kylian Mbappe, Chelsea'nin transfer planlarında nasıl bir rol oynadı?Bugün, 11:39Carlo Ancelotti, Brezilya'nın 2030 Dünya Kupası planlarını açıkladıCarlo Ancelotti, Brezilya'nın 2030 Dünya Kupası planlarını açıkladıBugün, 09:38Kriketçi 100 km koşarak rekora yaklaştıKriketçi 100 km koşarak rekora yaklaştıBugün, 09:11Mahmud Mahamadjonov Dinamo Mahaçkale'ye transfer oldu — Avrupa'ya giden yeni bir basamakMahmud Mahamadjonov Dinamo Mahaçkale'ye transfer oldu — Avrupa'ya giden yeni bir basamakBugün, 05:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)