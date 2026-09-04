Tesla Cybercab araçlarına Starlink V5 teknolojisi entegre edilecek

·1·Teknoloji
Tesla Cybercab araçlarına Starlink V5 teknolojisi entegre edilecek

Tesla, gelecekteki otonom robotaksisi Cybercab için yeni teknolojik yetenekler sunmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, bu fütüristik araçlar doğrudan Starlink V5 uydu bağlantı sistemi ile donatılacak. Bu yenilik, aracın otonom sürüş sisteminin kararlılığını artırmanın yanı sıra, yolculara seyahat sırasında yüksek kaliteli eğlence hizmetlerinden yararlanma imkanı sunacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özellikle, uydu bağlantısının entegrasyonu, geleneksel hücresel ağların zayıf olduğu veya hiç çalışmadığı bölgelerde bile kesintisiz internet sağlayacak. Şirket CEO'su Elon Musk, bu teknolojinin Cybercab yolcularına hareket halindeyken 4K formatındaki videoları hiçbir kesinti olmadan izleme imkanı sunacağını vurguluyor. Bu durum, araç içini hareket eden kişisel bir sinemaya dönüştürüyor.

Teknik güncellemeler ve kompaktlık

Projenin temel parçası olan Starlink V5 sistemi, yüksek teknik performansıyla öne çıkıyor. Verilere göre, bu uydu terminali 375 Mbps'den fazla veri aktarım hızı sağlayabiliyor. Aynı zamanda enerji tüketimi sadece 35–50 W seviyesinde olup, bu da önceki nesil V4 cihazlarına kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha az güç tüketimi anlamına geliyor.

Mühendisler, yeni nesil antenin boyutlarını da önemli ölçüde küçültmeyi başardılar. Özellikle terminal, öncekinden yüzde 35 daha kompakt hale gelirken, ağırlığı yüzde 62 oranında azaldı ve şu anda sadece 1,1 kg ağırlığında. Bu kadar hafif ve küçük boyutlu ekipmanları araç gövdesine monte etmek teknik açıdan oldukça kolaydır.

Otonom geleceğe doğru bir adım

Starlink sisteminin dahil edilmesi, Cybercab konseptinin ayrılmaz ve önemli bir parçası haline geliyor. Tamamen otonom sürüş için tasarlanan bu aracın yapısında geleneksel direksiyon ve pedallar bulunmuyor. Tesla, Austin şehrinde robotaksi test süreçlerini başlatmış olup, halka açık ilk seferlerin 4 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Uzmanlara göre, bu tür teknolojilerin entegrasyonu, kişisel ulaşım araçlarının kullanım kültürünü kökten değiştirebilir. Sürüş görevinden kurtulan yolcular, seyahat sırasında zamanlarını tamamen dinlenmeye veya çalışmaya ayırabilecekler. Güvenlik konularına da özel önem verilirken, Tesla yakın zamanda Cybercab'in sonraki test süreçlerini gösteren videoları da paylaşmıştı.

TeslaCybercabStarlinkRobotaksiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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