35 yaşındaki İngiliz kadın Snowdon Dağı'nda hayatını kaybetti

·0·Dünya
35 yaşındaki İngiliz kadın Snowdon Dağı'nda hayatını kaybetti

Birleşik Krallıkvatandaşı 35 yaşındaki bir kadın, Galler'in en yüksek dağından inerken fenalaşıp bilincini kaybettikten sonra hayatını kaybetti.

Sophie Goodier-Byrd, Snowdon Dağı'ndan, Galce ismi Yr Wyddfa olan zirveden aşağı inerken giderek yorulmaya başladı. Yolculuğunun son kısmına yaklaştığında ise aniden yere yığıldı ve bilincini kaybetti.

Acil durum ekiplerine derhal haber verildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri kalp masajı yapmaya çalıştı ancak Sophie'yi kurtarmak mümkün olmadı.

Mahkemede ölümün ilk muhtemel nedeninin fiziksel zorlanma sonucu oluşan sıcak çarpması olabileceği belirtildi.

Birmingham'da güzellik uzmanı olarak çalışan Sophie, 35 yaşına girdikten birkaç gün sonra Yr Wyddfa - Snowdon Dağı'nı fethetmek için yola çıkmıştı.

Ölümü, Caernarfon Adli Tıp Mahkemesi'nde yapılan ilk soruşturmada resmen kaydedildi. Adli tabip Kate Robertson, Sophie'nin dağda bilincini kaybettikten kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğini öğrendi.

Soruşturma süreci daha sonra devam ettirilmek üzere ertelendi. Davanın tam duruşması ileri bir tarihte yapılacak.

12 yaşındaki oğlu için yardım kampanyası başlatıldı

Sophie'nin vefatından sonra onun 12 yaşındaki oğlunu desteklemek amacıyla bir bağış kampanyası başlatıldı.

Trajik olay 10 Temmuz günü meydana geldi.

Yr Wyddfa dağının yüksekliği 3 bin fitten fazladır ve her yıl buraya 600 binden fazla turist çıkmaktadır.

Bununla birlikte, Eryri Milli Parkı yönetimi dağa tırmanışı hafife almamaları konusunda uyarıyor. Uzmanlar dağdaki hava koşullarının çok hızlı değişebileceğini vurguluyor.

Turistlere, özellikle havanın sıcak olduğu zamanlarda yeterli miktarda yiyecek ve içecek yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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