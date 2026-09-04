«50 yaşına kadar oynasa bile gol atmaya devam eder»: Luka Modrić, Cristiano Ronaldo hakkında

Dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekor olan, kariyeri boyunca resmi maçlarda 1000 gol barajına adım adım yaklaşan Cristiano Ronaldo hakkında uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptığı ünlü orta saha oyuncusu Luka Modrić övgü dolu ifadeler kullandı. İspanya'nın prestijli AS gazetesine özel bir röportaj veren Hırvat yıldız, 41 yaşındaki Portekizli golcünün fenomenal potansiyeline ve büyük rekora sadece 22 gol kalmasına değindi.

«Fenomen ve gerçek bir canavar»: 1000 gol barajına 22 adım

Modrić, bir dönem Real Madrid'de birlikte forma giydiği arkadaşının performansını ve güncel form durumunu değerlendirdi:

Tarihe geçmeye 22 gol kaldı: Cristiano Ronaldo bugüne kadar resmi maçlarda 978 gol atmayı başardı. Futbol tarihinde kimseye nasip olmayan 1000 gol rekorunu kırmak için sadece 22 isabetli vuruş yeterli;

«Baraja ulaşacağından şüphem yok»: «Cristiano inanılmaz bir oyuncu, bir fenomen, gerçek bir canavar. Bu hedefe ulaşacağından hiç şüphem yok. Başardığı her şey, şu an yaptıkları ve her maçta ortaya koyduğu özveri takdire şayan» dedi Modrić;

«Önünde en az bir yıl daha var»: Luka'ya göre, Al-Nassr kaptanı bu sonucu çok yakında elde etmek için yeterli zamana ve yüksek bir form grafiğine sahip.

«50 yaşına gelse bile»: Madrid anıları ve Ronaldo'nun demir iradesi

Hırvat futbolcu, Cristiano'nun sınır tanımayan azmi ve kararlılığından bahsederken, onda bulunan sıra dışı iç güce vurgu yaptı:

Real Madrid'deki şanlı dönemin değeri: «Real Madrid'de birlikte yaptıklarımız ve elde ettiğimiz büyük başarılar nedeniyle ona her zaman özel bir sevgi besliyorum. Bu hedefe mümkün olan en kısa sürede ulaşmasını diliyorum» diyor orta saha oyuncusu;

«50 yaşında bile durmayacak»: Modrić, Portekizli yıldızın futbol ömrünün uzunluğuna dikkat çekti: «Daha ne kadar oynamak istediğini bilmiyorum ama 50 yaşına kadar oynamak istese bile gol atmaya devam edecektir»;

Karakter ve sarsılmaz güven: Luka'yı hayran bırakan temel özellik, Ronaldo'nun gol sezgisinin yanı sıra güçlü karakteri, kendine olan sarsılmaz güveni ve her türlü zorluğu aşma kararlılığıdır.

Futbol tarihinin en büyük sayfalarını yeniden yazan 41 yaşındaki Ronaldo'nun bu rekoru, şimdiden tüm dünya futbol kamuoyu tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Sizce, Cristiano Ronaldo 1000 gollük efsanevi barajı hangi ayda ve hangi turnuvada aşacak? 41 yaşında bile bu kadar yüksek seviyeyi ve verimliliği korumanın sırrı nedir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!