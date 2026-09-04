Luis Nani Kazakistan'da 6 çocuklu bir aileye yeni evinin anahtarını teslim etti

«Manchester United» kulübünün ve Portekiz milli takımının eski yıldızı, şu anda Kazakistan Premier Ligi'nde «Aktobe» takımının formasını giyen 39 yaşındaki Luis Nani, bir başka hayırseverlik girişimiyle kamuoyunun dikkatini çekti. Aktobe şehrinde bugüne kadar kirada yaşayan ve 6 çocuk yetiştiren ihtiyaç sahibi bir aileye yeni bir ev hediye edildi. Dünya futbol yıldızının bizzat aileyle görüşüp evin anahtarını teslim etmesi, taraftarlar üzerinde sıcak bir izlenim bıraktı.

Bizzat teslim edilen anahtar ve «Hareket» vakfı projesi

2 Eylül günü Aktobe şehrinde düzenlenen bu yardım etkinliği, aşağıdaki önemli detaylarla akıllarda kaldı:

Kiralık evden kendi evine: Aile, uzun süredir 6 çocukla birlikte kiralık bir dairede yaşam mücadelesi veriyordu. Onlara verilen yeni yuva, tüm aile bireyleri için gerçek bir sürpriz bayram oldu;

«Hareket» vakfının girişimi: Bu proje Kazakistan'daki «Hareket» yardım vakfının sosyal programı kapsamında hayata geçirildi. Evin doğrudan futbolcunun kişisel imkanlarıyla alındığı resmi olarak doğrulanmasa da, Nani projenin ana katılımcısı ve elçisi olarak önemli bir rol oynadı;

Anahtar teslim töreni: Luis Nani, yeni evin anahtarlarını ailenin huzurunda bizzat kendi elleriyle teslim ederek en içten dileklerini iletti.

«Ben de yoksul bir ailede büyüdüm»: Yıldızın samimi itirafı ve sahadaki sonuçları

Anahtarları teslim ederken Nani, zor geçen çocukluk yıllarını hatırlayarak ailenin durumunu çok iyi anladığını vurguladı:

«Sevincinizi çok iyi anlıyorum»: Futbolcu, çocukluğunun yoksulluk ve birçok maddi zorluk içinde geçtiğini gizlemedi. Bu nedenle, kendi evine sahip olmanın bir aile ve özellikle çocuklar için ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu yürekten hissettiğini belirtti;

«Aktobe» formasıyla istatistikleri: 39 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu, Kazakistan liginde sadece saha dışında değil, maçlarda da aktif. Bu sezon «Aktobe» formasıyla 17 maça çıkan Nani, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Birçok ödülün sahibi olan Portekizli efsanenin bu adımı, onun sadece yüksek yetenekli bir sporcu değil, aynı zamanda samimi ve yardımsever bir insan olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce yabancı yıldız futbolcuların ulusal liglere gelip bu tür hayır ve sosyal projelerde aktif rol alması yerel spor kültürünü nasıl etkiler? Bizim ligimizdeki lejyonerler de böyle girişimlerde bulunmalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!