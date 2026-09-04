Ünlü gazeteci Messi hakkındaki sırrı açıkladı

·32·Spor
Ünlü gazeteci Messi hakkındaki sırrı açıkladı

Arjantin milli takımından ayrıldığını duyuran Lionel Messihakkında gazeteci Veronica Brunati duygusal bir makale ile minnettarlığını dile getirdi. Gazeteci, 2014 yılında eşi gazeteci Jorge “El Topo” Lopez'in vefatından sonra Messi'nin kendisine nasıl yardım teklif ettiğini açıkladı.

Jorge “El Topo” Lopez, 2014 Dünya Kupası sırasında Brezilya'da, polisten kaçan suçluların kullandığı aracın taksiye çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümü, Brunati ve çocukları için büyük bir yıkım olmuştu.

Brunati'nin yazdığına göre, trajediden sonra Messi onu Joan Gamper antrenman tesislerine davet etti. Futbolcu, gazeteciye sarılarak şunları sordu: “Senin için, Agus ve Lucia için ne yapabilirim?” diye sordu.

Messi'nin iki çocuğunun ismini hatırlaması Brunati üzerinde derin bir etki bıraktı. Gazeteci, Messi'nin kendisine yardım etmeye hazır olduğunu bir kez daha vurguladığını belirtti.

Brunati ise ondan maddi veya başka bir yardım değil, sadece çocuklarıyla görüşmesini istediğini hatırlattı:

“Messi bana: «Size yardım etmek istiyorum. Onlar için ne yapabilirim?» dedi. Ben de: «Lionel Messi olarak kal. Çocuklarım seni gördüğünde mutlu olacaklar. Çok ağlıyorlar. Sadece tekrar güldüklerini görmek istiyorum», dedim”, diye yazdı gazeteci.

Brunati, Messi'nin zor günleri atlatmasında kendisine güç ve ilham verdiğini vurguladı. Gazeteciye göre futbolcu, iki çocuğuyla dünyayı dolaşıp Arjantin milli takımının maçlarını takip etmeye devam etmesi için ona manevi destek oldu.

“Messi sayesinde hayatım daha iyi bir hal aldı. El Topo'nun hayatı da, çocuklarımın hayatı da. Çünkü Messi, eşsiz bir mutluluk kaynağı”, diye yazdı Brunati.

Gazeteci, Messi'nin en büyük mirasının sadece kazandığı kupalar veya kırdığı rekorlar olmadığını belirtti. İnsanlara verdiği mutluluk, nezaketi ve zor zamanlarda gösterdiği insani destek de büyük önem taşıyor.

Brunati makalesinin sonunda, yaptığı her şey için Messi'ye teşekkür etti.

Lionel MessiArjantinFutbolDünya KupasıVeronica Brunati
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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