Xiaomi, 10 000 mAh bataryalı ve 100 W şarj destekli Poco X8 Power akıllı telefonunu tanıttı

Xiaomi'ye ait Poco markası, Hindistan pazarında yeni Poco X8 Power akıllı telefonunu resmen tanıttı. Cihazın, mobil pazarda devasa kapasitesi ve teknik yetenekleriyle gerçek bir devrim yaratması bekleniyor; zira en dikkat çekici özelliği, kompakt kalınlığını korurken 10 000 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya ile donatılmış olmasıdır. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi.

Ixbt.com verilerine göre, devasa batarya kapasitesine rağmen akıllı telefonun gövde kalınlığı sadece 8,65 milimetre. Ancak, büyütülmüş batarya cihazın ağırlığını etkiledi; Poco X8 Power 229 gram ağırlığında. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki Poco X7 modeli 5500 mAh batarya ile 190 gram ağırlığındaydı.

Ekran ve temel özellikler

Yeni cihaz, 1,5K çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,83 inç düz AMOLED ekranla donatılmıştır. Ayrıca ekran, HDR10+ ve Dolby Vision teknolojileriyle uyumlu olup 3500 nit tepe parlaklığına ulaşmaktadır. Ekran güvenliği, ıslak ellerle kontrole olanak tanıyan Wet Touch 2.0 teknolojisine sahip Gorilla Glass Victus 2 koruyucu cam ile sağlanmaktadır.

Cihaz ayrıca, harici cihazları kablo üzerinden 27 W hıza kadar şarj edebilen bir powerbank işlevi de görebilmektedir. Bataryanın kendisi ise 100 W HyperCharge hızlı şarj teknolojisini tam olarak desteklemektedir.

Performans ve lansman detayları

Poco X8 Power'ın donanım platformunun temelinde Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi yer alıyor. Akıllı telefon, yüksek kaliteli 32 megapiksel ön kamera, stereo hoparlörler ve ekran altı parmak izi tarayıcısı ile donatılmıştır. Ayrıca gövde, IP69K standardına göre toza ve suya karşı tam korumalı olup, ana kamera 50 ve 8 megapiksellik iki sensör içermektedir.

Yazılım tarafında yeni ürün, Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile çalışmaktadır. Üretici, kullanıcılara dört büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik yamaları sunmayı resmen taahhüt etmektedir.

Hindistan pazarında akıllı telefonun temel fiyatı 36 bin rupi (yaklaşık 380 dolar) olarak belirlenmiş olsa da, ilk alıcılara özel indirimle fiyat 33 bin rupiye (350 dolar) düşürülmüştür. Satışlar, 11 Eylül'den itibaren Flipkart satış platformu üzerinden başlayacaktır.