Luis Enrique'den Monaco mağlubiyeti sonrası şaşırtıcı açıklamalar

·4·Spor
Luis Enrique'den Monaco mağlubiyeti sonrası şaşırtıcı açıklamalar

Fransa Ligue 1'in yeni haftasında PSG, beklenmedik bir şekilde Monaco'ya mağlup oldu. Paris ekibi kendi sahasında oynanan karşılaşmayı 1-2 kaybetmesine rağmen, teknik direktör Luis Enrique maç sonrasında oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti.

İspanyol çalıştırıcı, PSG'nin galibiyeti daha fazla hak ettiğini vurguladı. Enrique'ye göre maçın sonucu, sahadaki oyunun tam bir yansıması değildi.

Enrique mağlubiyete rağmen takımından memnun

PSG için Monaco karşılaşması beklenenden çok daha zor geçti. Paris temsilcisi yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve sahadan 1-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Buna rağmen Luis Enrique, takımının oyununda birçok olumlu yan olduğunu ifade etti.

«Gördüklerimden memnunum. Sezonun henüz başındayız ve henüz kendi seviyemizde değiliz. Ancak birçok olumlu nokta gördüm.»

«Galibiyeti hak etmiştik»

Enrique maçın istatistiklerine de dikkat çekti. Özellikle xG (gol beklentisi) verilerinin PSG'nin üstünlüğünü gösterdiğini vurguladı.

«Benim için galibiyeti hak ettiğimiz çok açık. Sadece xG verilerine bakmak bile yeterli. Ancak futbol böyle bir şey ve bu harika bir spor.»

Bu görüş, PSG'nin mağlubiyetine rağmen Enrique'nin takımın oyun kalitesinden ve yarattığı pozisyonlardan memnun olduğunu gösteriyor.

PSG galibiyeti neden elinden kaçırdı?

Maç sonrasındaki en temel sorulardan biri, yaratılan fırsatlar ile sonuç arasındaki büyük farktı.

Luis Enrique ise buna net bir cevap vermenin kolay olmadığını itiraf etti:

«Sonucu nasıl açıklayabilirim? Futbol bazen açıklanamaz.»

Teknik direktöre göre bu tür maçlar, takımın gelecekteki sonuçları için önemli bir ders olabilir.

Enrique, oyuncularının mentalitesini özellikle vurguladı

PSG teknik direktörü, mağlubiyetin ardından oyuncularının psikolojik durumuna da değindi.

Takımın mentalitesini olumlu değerlendiren Enrique, şampiyonluk yarışının daha uzun süreceğini belirtti.

«Oyuncuların mentalitesini özellikle vurgulamak istiyorum. İlginç bir şampiyonluk yarışı olacak. Geleceğe hazırlanmalıyız.»

PSG'yi şimdi Brest sınavı bekliyor

Monaco karşısında alınan mağlubiyet, PSG için sezonun önemli uyarılarından biri oldu. Takım şimdi yapılan hataları analiz edip ligdeki bir sonraki maça hazırlanmalı.

Paris ekibinin bir sonraki rakibi Brest. Luis Enrique'nin öğrencileri bu kez deplasmanda sahaya çıkacak.

Özetle, PSG'nin 1-2'lik mağlubiyeti Enrique için henüz ciddi bir endişe kaynağı değil. Teknik direktör takımın oyununda olumlu yanlar görüyor ve temel hedef, sezon boyunca fırsatları skora dönüştürmek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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