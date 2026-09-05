Barış ihtimali var mı? Putin ve Zelenskiy müzakerelerin yeniden başlamasına işaret etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı çatışmayı diplomatik yollarla sona erdirmeye yönelik tartışmalar beklenmedik bir şekilde yeni ve en üst düzeye taşındı. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın müzakere masasında çözülme ihtimalinin devam ettiğini açıkladı. Kısa bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD lideri Donald Trump'ın özel temsilcilerinin barış anlaşmasını görüşmek amacıyla yakında Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceğini resmen doğruladı. Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanının beklenmedik ziyareti ve Trump ekibinin hareketliliği, jeopolitik süreçlerde belirleyici bir dönüm noktasına yaklaşıldığının sinyalini veriyor.

Putin'in diplomatik sinyali: «Öncelikle iki tarafın anlaşması şart»

Vladivostok'taki forumda Vladimir Putin, çatışmanın durdurulmasında uluslararası toplumun rolüne ve tarafların karşılıklı şartlarına özel olarak değindi:

«İhtimal var mı? Evet, var»: «Her şeyden önce Rusya ve Ukrayna'nın kendi aralarında anlaşması gerekiyor. Diğer tüm ülkeler ise bunu desteklemeye ve yardım etmeye hazır. İhtimal var mı? Bence evet, var», dedi Rus lider;

Özel servislerin diyaloğu kesilmedi: Putin, cephedeki şiddetli çatışmalara rağmen Moskova ile Kiev arasında özel servisler kanalıyla kapalı iletişim kanallarının hala korunduğunu kabul etti, ancak bu temasların nihai barışa ne kadar etki edebileceğini açıklamadı;

Müzakereleri zorlaştıran faktörler: Rus lider, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Karadeniz'deki nakliye gemilerine düzenlediği saldırıların ve resmi Kiev'in Rus hava sahasının güvenli olmadığına dair sert açıklamalarının diyalog ortamına ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Zelenskiy'nin onayı: Witkoff ve Kushner'in Moskova ve Kiev misyonu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de halka hitaben yaptığı akşam video konuşmasında, ABD arabuluculuğundaki barış müzakerelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti:

Kararlaştırılan tarihler ve resmi ziyaret: «İlk tarihler belirlendi. ABD başkanının temsilcilerinin buraya, Kiev'e gelmesini bekliyoruz. Onlardan resmi onay da var: görüşmeler hem Moskova'da hem de Kiev'de düzenlenecek», dedi Zelenskiy;

Beyaz Saray temsilcileriyle diyalog: Birkaç gün önce Zelenskiy, Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve eski başkanın damadı Jared Kushner ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Görüşmede Zelenskiy, Rus ordusunun son dönemdeki askeri kazanımlarını «önemsiz» olarak nitelendirdi;

Washington ile kesintisiz iletişim: Kiev yönetiminin, barış şartlarını geliştirmek için Trump ekibiyle her gün koordineli bir şekilde diyalog yürüttüğü kaydedildi.

Ratcliffe'in gizli ziyareti, zirve meselesi ve Trump'ın itirafı

Barış müzakereleri etrafındaki diplomatik dalga tesadüfen başlamadı; bunun arkasında derin bir istihbarat diplomasisi yatıyor:

CIA başkanının Moskova'ya gizli ziyareti: Tartışmalar, Ağustos ayının son günlerinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in önceden duyurulmayan beklenmedik Moskova ziyaretinden sonra hız kazandı;

Üçlü zirve planı: Axios'un haberine göre Washington, taraflara ABD, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının katılımıyla büyük bir üçlü zirve düzenlemeyi teklif etti;

«Barış anlaşması hazır olduğunda görüşürüm»: Trump ise yakın günlerde bir zirve yapılacağını reddederek, Putin isterse hemen kabul edeceğini ancak kendisinin sadece bir müzakere değil, nihai bir sonuç istediğini söyledi: «Ben böyle bir görüşmeyi, barış anlaşmasını yapmaya tamamen hazır olduğumuz anda gerçekleştirmek istiyorum»;

Kişisel husumet ve savaşın karmaşıklığı: Trump'a göre barış yolundaki en büyük engellerden biri, Putin ve Zelenskiy arasındaki derin kişisel gerilimdir. Ayrıca daha önce savaşı 24 saat içinde bitirme sözü veren Trump, bu gerilimin beklediğinden çok daha karmaşık ve derin olduğunu açıkça kabul etti.

Sizce Putin ve Zelenskiy'nin bu seferki açıklamaları ve Trump'ın elçilerinin Moskova ve Kiev'e ziyareti gerçekten savaşı durduracak tarihi bir anlaşmaya mı yol açacak, yoksa bu tarafların uluslararası arenada zaman kazanmak için yaptığı bir başka diplomatik hamle mi olacak? Kişisel gerilimleri aşmak mümkün mü? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!