Çin'in Yaogan-50 (02) uydusu yörüngede parçalandı

·2·Teknoloji
Çin'in Yaogan-50 (02) uydusu yörüngede parçalandı

Uzayda büyük bir teknolojik olay daha kaydedildi. Bu yılın Mart ayında fırlatılan Çin'e ait Yaogan-50 (02) uydusu, bilinmeyen nedenlerle en az 43 parçaya ayrıldı. Bu durum, gezegenimizin yörüngesindeki uzay çöpü sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, söz konusu uzay aracının parçalanması ABD Uzay Kuvvetleri'nin 18. Uzay Savunma Filosu tarafından resmen kataloglandı. Şu an için kazanın kesin nedenleri bilinmiyor. Uzmanlar, motor veya batarya arızası ya da başka bir uzay nesnesiyle çarpışma ihtimali üzerinde duruyor.

Sıra dışı yörünge ve riskleri

Parçalanan araç, 15 Mart'ta Taiyuan Uzay Üssü'nden Long March 6A roketiyle, nadir görülen güçlü bir retrograd yörüngeye fırlatılmıştı. Bu yörüngede uydu, Dünya'nın dönüş yönünün tersine hareket eder. Bu yöntem daha fazla enerji gerektirip roketin taşıma kapasitesini azaltsa da, araca Dünya yüzeyine göre daha hızlı hareket etme ve orta enlemleri, özellikle Çin topraklarını daha sık gözlemleme imkanı sağlıyordu.

Şu anda oluşan yüzlerce parça, 600 ila 1100 kilometre yükseklikteki yörünge boyunca dağılmış durumda. Bu yükseklikte atmosfer direnci neredeyse hissedilmez. Bu nedenle, oluşan uzay çöplerinin onlarca yıl boyunca uzayda kalarak diğer aktif uydular için ciddi bir tehdit oluşturması bekleniyor.

Uzay çöplerinin küresel sorunu

Çin tarafı henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da, ülkenin Spacemapper uzay nesneleri kataloğunda bu araçla ilgili dört parça zaten kaydedilmiş durumda. Bu, Çin'in gözlem araçlarının da kazayı tespit ettiği anlamına geliyor. CASC şirketi, Yaogan serisi cihazların tarım ve doğal afet yönetimi için tasarlandığını belirtse de, Batılı analistler bunların bazılarının askeri istihbarat amaçlı kullanıldığını tahmin ediyor.

Uzmanlar, uzaydaki çöp sorununun artık münferit kaza boyutlarını aştığını vurguluyor. Günümüzde yörüngede boyutu 10 santimetreyi aşan yaklaşık 54.000 nesne takip ediliyor. Bunların sadece 9300'ü çalışan cihazlardır. 1 ila 10 santimetre arasındaki küçük parçaların sayısı 1,2 milyonu, 1 milimetre ile 1 santimetre arasındaki parçacıkların sayısı ise 140 milyonu buluyor.

Uzay ÇöpleriÇinUyduYaogan-50Uzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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