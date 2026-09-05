Barcelona ciddi bir kayıp eşiğinde: Lamine Yamal antrenmanı kaçırdı

·8·Spor
Barcelona ciddi bir kayıp eşiğinde: Lamine Yamal antrenmanı kaçırdı

İspanyol kulübü Barcelona, La Liga kapsamında Valencia ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde ciddi bir kadro sorunuyla karşı karşıya. Takımın parlayan yıldızı ve kanat oyuncusu Lamine Yamal, Cumartesi günkü son antrenmana katılmadı ve Mestalla'daki mücadelede forma giyip giyemeyeceği şüpheli hale geldi. Hansi Flick'in öğrencileri 2026/27 sezonunun dördüncü haftasına hazırlanırken, bu haber taraftarları ve teknik heyeti endişelendirdi. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

SPORT gazetesinin paylaştığı bilgilere göre, 19 yaşındaki futbolcunun takımın son antrenmanında beklenmedik bir şekilde yer almaması doktorları ve teknik ekibi alarma geçirdi. Pazartesi günü Rayo Vallecano karşısında harika bir performans sergileyen yetenekli kanat oyuncusunun fiziksel durumu, kulüp sağlık ekibi tarafından acilen inceleniyor. Kulüp henüz sakatlığın kesin nedeni hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da, bu durum takımın deplasman yolculuğu öncesinde ciddi bir sorun yarattı.

Kaptanlık statüsü ve taktiksel değişiklikler

Mundo Deportivo'nun haberine göre, bu beklenmedik durum Yamal için sevindirici bir gelişmenin hemen ardından yaşandı. Aynı gün futbolcu, takım arkadaşları arasında yapılan oylama sonucunda Barcelona'nın yeni kaptan yardımcılarından biri seçilmişti. Ancak genç yıldızın yokluğu, teknik direktör Hansi Flick'i taktiksel planlarını değiştirmeye zorlayabilir.

Alman teknik adam, Camp Nou'ya geldiğinden beri yüksek yoğunluklu bir pres sistemi uyguluyor ve Lamine Yamal bu oyun tarzının en önemli parçalarından biri. Sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi ve hücumdaki etkinliği, takımın oyunu için büyük önem taşıyor. Eğer maçta yer alamazsa, teknik heyet kadroda alternatif çözümler aramak zorunda kalacak.

Olumlu haberler ve kadrodaki değişiklikler

Goal.com'un haberine göre, Yamal'ın durumu endişe yaratırken, Barcelona Cumartesi günü iki önemli olumlu haber de aldı. Gavi, ana kadroyla tam antrenmanı tamamladı ve bir sonraki maçta sahaya çıkmaya hazır. Şampiyonanın açılış maçında Elche'ye karşı dizinden sakatlanan ve üst üste maçları kaçıran orta saha oyuncusu nihayet sahalara döndü.

Ayrıca, yaz transfer döneminde Arsenal'den katılan forvet Gabriel Jesus da Blaugrana formasıyla ilk maçına çıkmaya hazır. Brezilyalı futbolcu son haftalarda fiziksel durumunu düzelterek optimal form seviyesine ulaştı ve teknik direktörün kararıyla ilk kez resmi maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Valencia'ya karşı oynanacak zorlu deplasman maçı öncesinde bu oyuncuların dönüşü takıma ekstra güç katacak.

BarcelonaLamine YamalLa LigaHansi FlickGabriel Jesus
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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