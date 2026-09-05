“Annemi öldüren gen bende de var”: Kadının kararı şaşırttı

Florida'da yaşayan 32 yaşındaki blog yazarı ve üç çocuk annesi Danielle Marple, annesinin kanserden hayatını kaybetmesinin ardından kendi hayatı için radikal bir karar aldı. BRCA1 gen mutasyonu taşıyıcısı olduğunu öğrendikten sonra, gelecekteki kanser riskini azaltmak amacıyla üreme organlarını ve göğüslerini aldırdı.

Danielle, hayat kurtarmaya yönelik önleyici ameliyatların ardından iyileşme sürecini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor. Bu kararı almasındaki en büyük nedenin, üç çocuğunu kendi yaşadığı acılardan koruma isteği olduğunu belirtiyor.

BRCA1 genindeki zararlı mutasyon, meme, yumurtalık ve diğer kanser türlerinin gelişme riskini önemli ölçüde artırabilir.

Danielle, önleyici histerektomi ve çift taraflı önleyici mastektomi ameliyatları geçirdi. Cerrahi operasyonlar ağustos ayında gerçekleştirildi ve şu anda iyileşme sürecinde.

Blog yazarı, annesini kaybettiğinde henüz 7 yaşındaydı. 23 yaşında BRCA1 mutasyonu taşıyıcısı olduğunu öğrendi ancak ameliyat olma kararını neredeyse on yıl sonra alabildi.

Danielle, ameliyat sonrası drenleriyle dans ettiği bir video da yayınladı. Bu videosu 20 binden fazla beğeni topladı.

Videonun altına: “Annenizi genç yaşta elinizden alan kanserden korunmak için tüm üreme organlarınızı ve göğüslerinizi aldırmak, başlı başına bir cesaret örneğidir”şeklinde bir not düştü.

Blog yazarı, ameliyatların temel amacının BRCA1 mutasyonuyla ilişkili riski azaltmak olduğunu vurguladı. Her şeyden önce, üç çocuğunun kendisinin annesini kaybettiği zamanki gibi zor bir duruma düşmesini engellemek istediğini belirtti.

Danielle'in cesur kararı takipçilerinden de büyük destek gördü. Takipçileri ona acil şifalar dileyerek metanetini ve gücünü takdir ettiler.

Bir takipçisi: “Buna bayıldım, en kısa sürede iyileşmeni diliyorum”diye yazarken, bir başkası onu “cesur ve harika” olarak nitelendirdi. Bir başka kullanıcı ise onun güçlü iradesini ve her zaman gülümseyen tavrını takdir etti.