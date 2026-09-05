“Annemi öldüren gen bende de var”: Kadının kararı şaşırttı

·5·Dünya
“Annemi öldüren gen bende de var”: Kadının kararı şaşırttı

Florida'da yaşayan 32 yaşındaki blog yazarı ve üç çocuk annesi Danielle Marple, annesinin kanserden hayatını kaybetmesinin ardından kendi hayatı için radikal bir karar aldı. BRCA1 gen mutasyonu taşıyıcısı olduğunu öğrendikten sonra, gelecekteki kanser riskini azaltmak amacıyla üreme organlarını ve göğüslerini aldırdı.

Danielle, hayat kurtarmaya yönelik önleyici ameliyatların ardından iyileşme sürecini sosyal medyadaki takipçileriyle paylaşıyor. Bu kararı almasındaki en büyük nedenin, üç çocuğunu kendi yaşadığı acılardan koruma isteği olduğunu belirtiyor.

BRCA1 genindeki zararlı mutasyon, meme, yumurtalık ve diğer kanser türlerinin gelişme riskini önemli ölçüde artırabilir.

Danielle, önleyici histerektomi ve çift taraflı önleyici mastektomi ameliyatları geçirdi. Cerrahi operasyonlar ağustos ayında gerçekleştirildi ve şu anda iyileşme sürecinde.

Blog yazarı, annesini kaybettiğinde henüz 7 yaşındaydı. 23 yaşında BRCA1 mutasyonu taşıyıcısı olduğunu öğrendi ancak ameliyat olma kararını neredeyse on yıl sonra alabildi.

Danielle, ameliyat sonrası drenleriyle dans ettiği bir video da yayınladı. Bu videosu 20 binden fazla beğeni topladı.

Videonun altına: “Annenizi genç yaşta elinizden alan kanserden korunmak için tüm üreme organlarınızı ve göğüslerinizi aldırmak, başlı başına bir cesaret örneğidir”şeklinde bir not düştü.

Blog yazarı, ameliyatların temel amacının BRCA1 mutasyonuyla ilişkili riski azaltmak olduğunu vurguladı. Her şeyden önce, üç çocuğunun kendisinin annesini kaybettiği zamanki gibi zor bir duruma düşmesini engellemek istediğini belirtti.

Danielle'in cesur kararı takipçilerinden de büyük destek gördü. Takipçileri ona acil şifalar dileyerek metanetini ve gücünü takdir ettiler.

Bir takipçisi: “Buna bayıldım, en kısa sürede iyileşmeni diliyorum”diye yazarken, bir başkası onu “cesur ve harika” olarak nitelendirdi. Bir başka kullanıcı ise onun güçlü iradesini ve her zaman gülümseyen tavrını takdir etti.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de Donald Trump'ın yer aldığı 1 dolarlık madeni para tedavüle girdiABD'de Donald Trump'ın yer aldığı 1 dolarlık madeni para tedavüle girdiBugün, 12:06Pentagon askerler için testosteron taramasını başlattı — ardından karar değiştiPentagon askerler için testosteron taramasını başlattı — ardından karar değiştiBugün, 11:15Pentagon yapay zeka güdümlü füze sistemi için büyük bir bütçe ayırdıPentagon yapay zeka güdümlü füze sistemi için büyük bir bütçe ayırdıBugün, 10:58“Moskova ve Kiev’i bombalamayın”: ABD, Trump temsilcilerinin ziyareti sırasında ateşkes talep etti“Moskova ve Kiev’i bombalamayın”: ABD, Trump temsilcilerinin ziyareti sırasında ateşkes talep ettiBugün, 10:23Görülmemiş trajedi: Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin kişi hayatını kaybettiGörülmemiş trajedi: Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin kişi hayatını kaybettiBugün, 10:17Parlamentte Beklenmedik Gösteri: Polonya Sejm Milletvekili Kürsüde Havlamaya BaşladıParlamentte Beklenmedik Gösteri: Polonya Sejm Milletvekili Kürsüde Havlamaya BaşladıBugün, 10:11
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Elektrik direğine tırmanan dev yılan elektrik çarpması sonucu öldü
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
Çamura Bulanan Köy Çocuklarının Neşeli Oyunu Sosyal Medyayı Salladı
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
2,71 metrelik saç: Boyundan daha uzun saçlarıyla tanınan kadın yeniden gündemde
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı
91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı