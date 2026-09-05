Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu (VEF) kapsamında e-ticaret ve pazarlama alanında eşi benzeri görülmemiş bir rekor kırıldı. Ünlü Çinli yayıncı Dandan (Yan Junxin), forum alanından yaptığı canlı yayınlar aracılığıyla 1 milyar rubleden (yaklaşık 11 milyon dolar) fazla değerde Rus ürünü satmayı başardı. Rusya İhracat Merkezi (RETS) Genel Müdürü Veronika Nikishina'nın TASS ajansına verdiği bilgiye göre, "Sdelano v Rossii" (Rusya'da Üretildi) çevrimiçi festivali kapsamında elde edilen bu rakam, tüm beklentileri karşıladı.

İlk 5 dakikada 17 milyon: "Altın standart" rekoru

Çinli influencer'ın canlı yayın formatının, geleneksel ihracat ve reklam kampanyalarından kat kat daha etkili olduğu kanıtlandı:

5 dakikalık şok satış: Yayıncı yayına başladıktan sonraki ilk 5 dakika içinde 17 milyon rublelik ürün tamamen satıldı;

1 milyarlık hedef aşıldı: Çevrimiçi festivalin 4 günü boyunca toplam satış hacmi 1 milyar rubleyi aştı. Bu rakam, RETS tarafından blog yazarına verilen hedef görevdi ve Dandan kendi "altın standardını" yüzde 100 gerçekleştirdi;

Gece içeriği devamı: Satış hacmi yayın bittiğinde durmadı; yayıncının gece kaydettiği ek video içerikleri aracılığıyla ürün siparişleri devam ediyor.

7 saatte 30 milyon izleyici: Çinli kitlenin ilgisi

Çevrimiçi ticaret festivali, kapsamı ve ürün çeşitliliği ile dikkat çekti:

Vladivostok'tan canlı yayın: Dandan, sunum için ürünleri bizzat seçti ve Vladivostok'taki alandan 7 saatlik kesintisiz bir yayın gerçekleştirdi;

30 milyonluk izleyici kitlesi: Yedi saatlik canlı yayın sırasında yayını 30 milyondan fazla Çinli kullanıcı izledi;

130 şirket ve 250 çeşit ürün: Çevrimiçi ticaret festivaline Rusya'nın 50'den fazla bölgesinden 130'u aşkın üretici firma, 250'den fazla ürün çeşidiyle katıldı.

Putin'in girişimi ve 2025'ten başlayan iş birliği

Bu proje, devlet düzeyindeki ihracat stratejisinin bir parçasıdır:

Devlet başkanının talimatı: "Sdelano v Rossii" markası altında ulusal ürünleri yurt dışında tanıtma programı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda hükümet ve RETS tarafından geliştirildi;

Başarılı ortaklık geçmişi: Dandan ile iş birliği 2025 yılında, RETS'in daveti üzerine Moskova'ya yaptığı ilk ziyaretten sonra başladı ve günümüzde büyük bir sınır ötesi e-ticaret köprüsüne dönüştü.

Sizce ürünleri milyonlarca izleyicisi olan blog yazarlarının canlı yayınları aracılığıyla satmak, geleneksel ihracatın ve mağazaların yerini tamamen alabilir mi? Yerli üreticilerimiz de dış pazarlara açılırken bu tür canlı yayın formatlarını kullanmalı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!