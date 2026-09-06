Bir kripto para yatırımcısı, bir yapay zeka hizmetini kullanırken ortaya çıkan bir güvenlik açığı nedeniyle 2,1 milyon dolardan fazla varlığını kaybetti. The Crypto Times tarafından dikkat çekilen bu olay, modern teknolojileri ve sinir ağlarını kullanırken siber güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

The Crypto Times'ın blokzincir araştırmacısı VAL'in verilerine dayandırdığı habere göre, ciddi finansal kayıpla sonuçlanan olay 12 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşti. Mağdur, X (eski adıyla Twitter) sosyal ağında Alex adıyla biliniyor ve ChatGPT'ye Rusça dilinde Flare ekosistemindeki sFLR tokenlerinin WFLR tokenleri ile nerede takas edilebileceğine dair bir sorgu gönderdi.

Sinir ağının verdiği yanıtlar arasında, popüler kripto servisi Sceptre'nin dış görünüşü birebir aynı olan sahte bir kopyasına yönlendiren bir bağlantı da yer alıyordu. Mağdur, kripto cüzdanını bu kaynağa bağladı ve akıllı sözleşmeye, her bir işlemi onaylamaya gerek kalmadan tokenleri yönetme yetkisi veren sınırsız onay (unlimited approve) sözleşmesini imzaladı.

Çalınan fonların hareketi ve izlerini kaybettirme girişimleri

Saniyeler geçmeden saldırganlar, transferFrom fonksiyonunu kullanarak kullanıcının hesabından yaklaşık 1,9 milyon adet FXRP tokenini çekti. O dönemdeki piyasa değerine göre çalınan varlıklar yaklaşık 2,1 milyon dolar veya yaklaşık 180 milyon ruble değerindeydi. Hesaplamalara göre, çalınan token miktarı dolaşımdaki toplam FXRP miktarının yüzde 1,3'üne eşitti.

Bilgi için belirtmek gerekirse, FXRP tokeni XRP tabanlı Flare DeFi ekosisteminde kullanılmak üzere oluşturulmuş özel bir varlıktır. Blokzincir araştırmacısı VAL tarafından yürütülen ilk incelemelere göre, bu saldırıyla bağlantılı altyapı üzerinden toplamda 2,2 milyon dolardan fazla fon çalındı.

Uzman, çalınan kripto paranın bir kısmının sonraki hareketlerini takip etmeyi başardı. Buna göre, yasa dışı yollarla ele geçirilen fonlar OpenOcean gibi platformlar aracılığıyla DAI ve Ethereum tokenlerine dönüştürüldü ve ardından birkaç farklı cüzdana dağıtıldı. Suçlular izlerini gizlemek amacıyla çalınan fonların bir kısmını, yani 50 ETH değerindeki varlığı Tornado Cash hizmetine yönlendirdi, bu da sonraki işlemlerin takibini önemli ölçüde zorlaştırdı.

Mağdurun başvurusu ve sonraki sonuçlar

Olaydan sonra mağdur, çalınan fonları bulma umuduyla işlemler ve cüzdan adresleri hakkındaki bilgileri paylaştı. Ancak bundan yararlanan diğer dolandırıcılar, para karşılığında kripto parayı geri getirme vaadiyle kendisine yazmaya başladı. Alex, diğer kullanıcıları bu tür şüpheli tekliflere asla inanmamaları konusunda uyardı.

Olaydan sonra araştırmacı VAL, ChatGPT'ye birkaç dilde benzer sorgular gönderdi ancak aynı sahte bağlantıyı tekrar almayı başaramadı. Dolandırıcılık içerikli kaynağın sinir ağı yanıtlarına nasıl girdiği şimdilik gizemini koruyor.