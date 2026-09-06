Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Kremlin'de gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin ilk resmi detayları açıkladı. Uşakov'a göre, Trump'ın müzakerecileri, Moskova'da elde edilen sonuçları ve şartları, Kiev'deki görüşmelerde kalıcı bir ateşkes sağlamak için kullanacaklarına söz verdiler. Bu arada, etkili Axios yayını, Kremlin'deki bu kapalı kapılar ardındaki görüşmeye ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım politikalarından sorumlu üst düzey bir yetkilisinin de gizlice katıldığını ifşa ederek, tarafların önümüzdeki haftalarda açıklanacak somut bir eylem planı üzerinde anlaştıklarını bildirdi.

Putin'in Kiev'e gönderdiği sinyaller: Cephedeki gerçekler ve çatışmanın kök nedenleri

Rus tarafı, ABD temsilcileri aracılığıyla Ukrayna yönetimine ulaşması gereken temel talep ve değerlendirmeleri açıkça ortaya koydu:

Kiev'deki görüşmeler için talimatlar: Yuri Uşakov, Steve Witkoff ve Jared Kushner'in, Rus liderden alınan tüm görüş ve jeopolitik değerlendirmeleri Kiev'deki resmi görüşmelerde kalıcı barışın yolunu bulmak için tam olarak kullanacaklarına söz verdiklerini vurguladı;

Savaş alanındaki üstünlüğün kabulü: Müzakereler sırasında Rus Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanındaki gerçek başarıları ve ilerleyişi kaydedilerek, belirlenen askeri-siyasi hedeflere mutlaka ulaşılacağına dair kesin inanç ifade edildi;

Kök nedenlerin ortadan kaldırılması talebi: Savaşın tüm başlangıç nedenleri ("pervoprichini") giderilmeden ateşkesin sağlanamayacağı belirtildi; aynı zamanda taraflar siyasi-diplomatik çözümler bulma konusunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını teyit ettiler;

Tarihi mesele ve Nazizm konusu: Putin, Kiev yönetiminin Nazi suçlularını yeniden gömme işleriyle uğraşarak gerçek yüzünü gizlemekten vazgeçtiğine dikkat çekti ve Uşakov'un belirttiğine göre, Amerikalı temsilciler bu hususu resmi olarak "not defterlerine kaydettiler."

Axios bombası: ABD Hazine Bakanlığı ve gizli yaptırım pazarlığı

Batı basını, Kremlin'deki bu diplomatik misyonun sadece kuru siyasi söylemlerle sınırlı kalmadığını ifşa etti:

Yaptırım yetkilisinin Moskova'daki katılımı: Axios'un haberine göre, ABD heyetinde Rusya'ya yönelik yaptırım politikasından doğrudan sorumlu olan ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi Jin Lang bizzat Moskova'ya geldi;

Kirill Dmitriyev ile özel görüşme: Lang, Putin ile yapılan görüşme salonuna girmese de, Rusya Devlet Başkanı'nın ekonomi konularındaki özel temsilcisi ve RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev ile ayrı, kapalı kapılar ardında müzakereler yürüttü;

Ekonomik anlaşma olasılığı: ABD Hazine Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin aynı anda Moskova'da bulunması, barış karşılığında Rusya'ya uygulanan mali ve ekonomik kısıtlamaların kaldırılması veya hafifletilmesi konusunun tartışıldığını gösteriyor.

"Önümüzdeki haftalarda açıklanacak": Trump ve Putin görüşmesinde yeni aşama

Beyaz Saray bu misyondan büyük umut duyuyor ve sürpriz gelişmelerin yakın olduğunu belirtiyor:

Yakında açıklanacak plan: Beyaz Saray temsilcisi, tarafların önümüzdeki haftalarda kamuoyuna resmen açıklanacak sonraki adımların net bir planı üzerinde anlaştıklarını bildirdi;

Kiev'e yolculuk: ABD tarafı, Moskova'daki gibi verimli ve sonuç odaklı görüşmelerin Ukrayna'nın başkentinde de başarıyla geçmesini bekliyor;

Başkanlar arası diyalog devam edecek: Müzakerelerin her iki taraf için de zamanında ve son derece faydalı olduğu değerlendirildi. Vladimir Putin ve Donald Trump arasındaki doğrudan kişisel iletişimin tutarlı bir şekilde devam edeceği, Witkoff ve Kushner hattındaki çalışmaların durmayacağı resmen teyit edildi.

Sizce Trump'ın elçileri ve ABD Hazine Bakanlığı'nın bu gizli yaptırım müzakereleri, Kiev'i Putin'in şartlarını kabul etmeye zorlayacak mı? Önümüzdeki haftalarda açıklanacağı vaat edilen "somut planın" Ukrayna'daki kanlı çatışmaya gerçek bir son vereceğine inanıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!