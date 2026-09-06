JerryRigEverything sıra dışı Ikko MindOne Pro akıllı telefonunu test etti

·3·Teknoloji
JerryRigEverything sıra dışı Ikko MindOne Pro akıllı telefonunu test etti

Ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything'in sunucusu Zack Nelson, benzersiz tasarıma sahip kompakt Ikko MindOne Pro akıllı telefonu dayanıklılık testine tabi tuttu ve cihazın iç yapısını tamamen parçalarına ayırarak gösterdi. Kare gövdesi, özel safir camı ve hem ana kamera hem de selfie kamerası işlevi gören 180 derece dönebilen kamerasıyla cihaz, teknoloji dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Bu gelişmeyi Ixbt.com aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, Ikko MindOne Pro modeli 90 Hz yenileme hızına ve Full HD çözünürlüğe sahip 4 inçlik küçük bir AMOLED ekranla donatılmış. Cihazın temelinde MediaTek MT8781 işlemci yer alıyor ve 8 GB RAM ile 256 GB dahili eMMC 5.1 depolama alanı sunuyor. Benzersiz form faktörü ve sıra dışı çözümleri, piyasadaki standart amiral gemisi modellerinden kökten ayrılıyor.

Dayanıklılık testleri ve safir camın sırları

Test sürecinin en ilginç kısımlarından biri, safir koruyucu camın dayanıklılığını kontrol etmekti. Mohs sertlik ölçeğine göre yapılan test sırasında, ekranda belirgin çizikler ancak sekizinci seviyede ortaya çıktı; bu değer, standart akıllı telefonlardaki temperli camlardan önemli ölçüde daha yüksektir. Ayrıca ekran, açık ateşe karşı da herhangi bir görünür hasar almadan direndi.

Akıllı telefonun gövdesi oldukça sağlam üretilmiş ve elle bükme testinde yapı herhangi bir deformasyona uğramadı. Ancak üreticinin kullandığı temel yapısal çözümlerden biri olan döner kamera mekanizması, cihazın en zayıf noktası olarak ortaya çıktı. Sağlam bir menteşe yerine küçük pimlerle tutturulduğu için kolayca kırılabileceği anlaşıldı.

Kompaktlık uğruna yapılan tavizler

Cihazı parçalarına ayırma süreci, kompakt bir gövde oluşturmak için yapılan bir dizi mühendislik tavizini gözler önüne serdi. Özellikle akıllı telefonun içine sadece 2200 mAh kapasiteli bir batarya yerleştirilmiş ve soğutma işlemi grafotermik bir katman tarafından sağlanıyor. Suya ve toza karşı koruma seviyesi ise IP54 standardının ötesine geçemiyor.

Blog yazarı ayrıca reklamı yapılan «ücretsiz küresel internet» işlevini de pratikte test etti. Bunun gerçek bir özgür ağ değil, üreticinin altyapısı üzerinden çalışan özel bir AI hizmeti olduğu ortaya çıktı. Chat-bot'un nispeten yavaş yanıt verdiği ve görüntüleri analiz etme yeteneğine sahip olmadığı belirlendi. Standart veri alışverişi için sanal bir SIM kart öngörülmüş olup, fiziksel bir SIM kart kullanmak da mümkündür.

Özetle, Ikko MindOne Pro benzersiz dış görünüşü ve safir camı ile ilgi uyandırıyor; ancak küçük batarya, orta seviye koruma ve kırılgan kamera mekanizması cihazın temel eksiklikleri olarak öne çıkıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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