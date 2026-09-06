Huawei Pura X View akıllı telefonu 10 Eylül'de satışa çıkıyor

Huawei, en çok beklenen cihazlarından biri olan Huawei Pura X View akıllı telefonunun piyasaya çıkış tarihini resmen duyurdu. ixbt.com'un verilerine göre, geniş ekran ve devasa bir batarya ile donatılmış bu benzersiz cihazın satışlarının bu yılın 10 Eylül tarihinden itibaren başlaması planlanıyor. Söz konusu tanıtım teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırarak mobil cihaz pazarındaki yeni trendlerin habercisi oluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın kamuoyuna tanıtımı, 7 Eylül'de yapılması planlanan büyük bir etkinlik ile aynı zamana denk geliyor. Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı He Gang, Pura X View akıllı telefonunun Mate XT 2 cihazına ayrılan etkinlik kapsamında bir kez daha sergileneceğini doğruladı. Bu yaklaşım, şirketin amiral gemisi yeniliklerini aynı anda geniş kitlelere sunma stratejisini benimsediğini gösteriyor.

Benzersiz teknik özellikler ve tasarım

Uzmanlar ve içeriden bilgi alan kaynaklar, piyasada bu formatta başka bir akıllı telefonun bulunmadığını belirtiyor. Daha önce, Ağustos ayı sonunda Huawei, bu modelin ilk görünümünü paylaşmıştı. O dönemde cihazın sıra dışı geniş gövdesi, renk paleti ve işletim sistemi hakkında bilgiler verilmişti.

Cihaz, oldukça ince çerçevelere sahip olup 6,39 inçlik geniş bir ekranla donatılmıştır. Ayrıca gadget, modern ve güvenli HarmonyOS 7.0 işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır. En dikkat çekici özelliklerden biri, kullanıcılara uzun süreli özerklik sağlayan 7000 mAh kapasiteli yüksek güçlü bataryasıdır.

Beklenen tanıtım detayları

SuperDimensional lakaplı tanınmış bir sızıntı kaynağının paylaştığı bilgilere göre, cihazın ilk satışları çok kısa bir süre içinde başlayacak. Şimdilik Huawei Pura X View akıllı telefonunun işlemci ve kamera özellikleri dahil olmak üzere temel teknik parametreleri gizli tutuluyor.

Ancak 7 Eylül'de gerçekleşecek tanıtım sırasında şirketin kalan tüm gizli özellikleri açıklaması bekleniyor. Bu bilgilerin tam olarak duyurulması, akıllı telefonun piyasa değeri ve rekabet edebilirliğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.