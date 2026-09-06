Vivo X500 amiral gemisi serisi Çin'de ön siparişe açıldı

·1·Teknoloji
Vivo X500 amiral gemisi serisi Çin'de ön siparişe açıldı

Çin'in önde gelen teknoloji markalarından biri olan Vivo, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. ixbt.com'un haberine göre, uzun zamandır beklenen Vivo X500, Vivo X500 Pro ve Vivo X500 Pro Max modellerinden oluşan yeni seri, şimdiden Çin'deki büyük JD.com satış platformunda ön siparişlere açıldı. Akıllı telefonların tam lansman etkinliği ise bu yılın 7 Eylül tarihine planlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu amiral gemisi serisinin mobil fotoğrafçılık yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Özellikle serinin ana modeli olan Vivo X500'ün, 1/1,28 inçlik gelişmiş LYTIA-828 ana kamera, LYTIA-610 telefoto lens ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ile donatılacağı bildiriliyor. Ayrıca Vivo X500 Pro modelinin de benzer bir telefoto modülüne sahip olması bekleniyor.

Gelişmiş özelliklere sahip Pro Max versiyonu

Yeni serinin en gelişmiş ve ana yıldızı olarak Vivo X500 Pro Max modeli öne çıkıyor. Bu cihaz, 2K çözünürlüğe sahip etkileyici 6,83 inçlik BOE Q11 ekran ile donatılacak. Akıllı telefonun fotoğraf yetenekleri; 1/1,28 inçlik 50 megapiksel ana sensör, 200 megapiksel güçlü HP telefoto modülü ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşuyor.

Üreticinin sağladığı bilgilere göre, amiral gemisi kamerası gimbal (kardan süspansiyonu) seviyesinde bir sabitleme sistemine sahip olup, 3 derecelik genişletilmiş açı altında çalışma imkanı sunuyor. Ayrıca cihazın, saniyede 240 kare hızında 4K formatında video kaydetme yeteneğine sahip olacağı ve dünyanın ilk 2 nanometre Dimensity 9600 Pro işlemcisiyle donatılacağı vurgulanıyor.

Yazılım ve gelecek planları

Akıllı telefonlar sadece yüksek teknolojili donanımlarıyla değil, aynı zamanda gelişmiş yazılım çözümleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle yeni seri, kullanıcılara tek bir ekranda aynı anda beş uygulama ile çalışma ve bunlar arasında sorunsuz geçiş yapma imkanı tanıyan Atomic Workbench özelliğini sunuyor.

Daha önce editörlüğümüz, Vivo X500 Pro Max modelinin IMEI veritabanında göründüğünü ve tahmini özellikleri hakkında bilgi vermişti. Bununla birlikte, bu hafta şirketin ürün müdürü Han Boxian, yeni cihazın Zeiss Super Dynamic kamerasıyla çekilen videoları göstererek gadget'ın yeteneklerini pratikte sergiledi.

VivoAkıllı TelefonTeknolojiAmiral GemisiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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